Джастину Клюйверту запрещено садиться за руль

Дата публикации: 29-10-2025 02:05

26-летний форвард футбольного клуба «Борнмут» Джастин Клюйверт временно лишился водительских прав после того, как был дважды задержан полицией за превышение установленной скорости в течение трёх месяцев, сообщает издание The Sun. По информации источника, до этих правонарушений на территории Англии Клюйверт уже имел девять штрафов, полученных в европейских странах, где ранее выступал.

Суд постановил, что ближайшие шесть месяцев футболист не сможет садиться за руль. Помимо запрета на вождение, на Клюйверта наложены штраф и обязанность выплатить судебные расходы. Как сообщил адвокат Клюйверта на заседании мирового суда в Веймуте, футболист признал свою вину и согласился с назначенным наказанием, продемонстрировав ответственное отношение к своим поступкам.

В текущем сезоне Джастин провёл за «Борнмут» девять матчей во всех турнирах, где отметился одним забитым голом. Несмотря на неприятную ситуацию вне поля, Клюйверт продолжает активно участвовать в матчах своей команды и сохраняет профессионализм на футбольном поле.