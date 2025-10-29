«Милан» не сумел одолеть «Аталанту» на выезде в матче Серии А

Дата публикации: 29-10-2025 02:06

В девятом туре итальянской Серии А прошёл интереснейший матч между «Аталантой» и «Миланом». Игра состоялась на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия», расположенном в Бергамо. Главным арбитром встречи выступил Даниэле Довери из Рима. Матч завершился результативной ничьей — 1:1, несмотря на старания обеих команд добиться победы.

Счёт в матче был открыт на старте встречи: полузащитник «Милана» Самуэле Риччи отличился в ворота хозяев, чем порадовал фанатов «россонери». Однако к концу первого тайма «Аталанта» смогла ответить — на 35-й минуте счёт сравнял полузащитник бергамасков Адемола Лукман, воспользовавшись ошибкой обороны соперника и отправив мяч в сетку ворот.

По итогам девяти сыгранных туров «Милан» продолжает держаться в лидирующей группе чемпионата, занимая третью позицию в турнирной таблице. Актив команды составляет 18 набранных очков, а отставание от лидирующего «Наполи» составляет всего три балла. «Аталанта» после этой встречи расположилась на седьмом месте в серии А, имея в активе 13 очков. Оба клуба продолжают борьбу за высокие позиции и сохраняют шансы на успех в дальнейшем сезоне.