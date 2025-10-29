Лионель Месси поделился мнением о сборной Аргентины и «Барселоне»

Дата публикации: 29-10-2025 02:07

Звёздный форвард футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси поделился своими мыслями о родной Аргентине и жизни после переезда в Испанию, где он стал частью «Барселоны».

«С самого раннего детства Аргентина занимала особое место в моем сердце. Все главные жизненные уроки я получил именно у себя на родине — у родителей, в кругу семьи, в той среде, где меня воспитывали с любовью и заботой. Аргентинские традиции и ценности навсегда остались со мной, они сформировали меня как личность,» — рассказал Месси в интервью NBC News.

«Когда мне пришлось переехать в Барселону, начать новую жизнь на новом месте, я был полностью один — в незнакомом городе, без близких. Тогда я начал всё заново, строя свою судьбу собственными силами. Именно этот опыт, все трудности и открытия помогли мне потом адаптироваться и в других странах, и в разных ситуациях,» — поделился футболист.

В текущем сезоне Месси вновь подтверждает свой высокий класс: он стал лучшим бомбардиром регулярного сезона МЛС. В 28 матчах звезда сборной Аргентины сумел забить 29 голов и сделать 19 результативных передач, демонстрируя выдающуюся форму и лидерские качества на поле.