Дата публикации: 29-10-2025 02:09

Известный нападающий и капитан футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду до сих пор не смог выиграть ни один значимый турнир в составе своей нынешней команды. За почти три года выступлений за саудовский клуб, португальская суперзвезда упустил шанс завоевать 13 различных титулов и кубков.

Очередное разочарование настигло болельщиков Эр-Рияда во вторник, 28 октября. В тот день «Аль-Наср» уступил в домашнем матче «Аль-Иттихаду» со счетом 1:2, выбыв в 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии. Для Криштиану Роналду этот вылет стал очередным ударом по амбициям — несмотря на личную результативность, команде не удается добиваться успехов на внутренней и международной арене.

За время пребывания Роналду в «Аль-Насре» единственным трофеем стал Кубок арабских чемпионов 2023 года, но даже этот турнир считается скорее товарищеским и не приравнивается по значимости к национальным и международным соревнованиям.

Напомним, контракт нападающего рассчитан до лета 2027 года. По последним данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 40-летнего футболиста составляет € 12 млн. Фанаты надеются, что Криштиану все же сможет помочь клубу воплотить мечты о трофеях в ближайшие сезоны.