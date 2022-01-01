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Филадельфия Флайерз - Даллас Старз 25 Января прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
25 января 2022, вторник. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз Даллас Старз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Даллас Старз, которое состоится 25 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
КанадаМайк Йео (и.о.)
КанадаРик Боунесс
История личных встреч
14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 2Филадельфия Флайерз
20.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 4Даллас Старз
03.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 2Филадельфия Флайерз
11.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 1Даллас Старз
28.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2 ОТФиладельфия Флайерз
17.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 1 ОТДаллас Старз
17.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 1Филадельфия Флайерз
10.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 2Даллас Старз
12.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 1Филадельфия Флайерз
21.10.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 2Даллас Старз
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1 Флорида Пантерз42 61
2 Тампа-Бэй Лайтнинг43 61
3 Нью-Йорк Рейнджерс42 58
4 Питтсбург Пингвинз41 57
5 Каролина Харрикейнз38 56
6 Вашингтон Кэпиталз42 55
7 Торонто Мэйпл Лифс38 53
8 Бостон Брюинз38 50
9 Детройт Ред Уингз42 42
10 Коламбус Блю Джекетс39 37
11 Нью-Джерси Дэвилз40 35
12 Нью-Йорк Айлендерс34 34
13 Филадельфия Флайерз41 34
14 Баффало Сэйбрз41 33
15 Оттава Сенаторз35 27
16 Монреаль Канадиенс40 23

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