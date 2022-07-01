18:37 ()
Свернуть список

Херенвен - Спарта 05 Августа прямая трансляция

05 Августа 2022 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур
Херенвен
Спарта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Спарта, которое состоится 05 Августа 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Херенвен
      Херенвен
      Спарта
      Роттердам
      Главные тренеры
      НидерландыКеес ван Вондерен
      НидерландыМорис Стейн
      История личных встреч
      03.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 Спарта1 : 1Херенвен
      11.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 Херенвен0 : 0Спарта
      16.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 Херенвен1 : 2Спарта
      01.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 Спарта1 : 4Херенвен
      09.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 Херенвен2 : 1Спарта
      26.01.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 Херенвен2 : 1Спарта
      03.11.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 Спарта0 : 0Херенвен
      04.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 29 Херенвен3 : 0Спарта
      04.11.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 Спарта3 : 1Херенвен
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		АЗ Алкмар0 0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс0 0
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Валвейк0 0
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Витесс0 0
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Волендам0 0
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Гоу Эхед Иглс0 0
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Гронинген0 0
      8 Камбюр0 0
      9 НЕК Неймеген0 0
      10 ПСВ Эйндховен0 0
      11 Спарта0 0
      12 Твенте0 0
      13 Утрехт0 0
      14 Фейеноорд0 0
      15 Фортуна0 0
      16
      Стыковая зона
      		Херенвен0 0
      17
      Зона вылета
      		Эксельсиор0 0
      18
      Зона вылета
      		Эммен0 0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close