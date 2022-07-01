Херенвен - Спарта 05 Августа прямая трансляция
05 Августа 2022 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Спарта, которое состоится 05 Августа 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Херенвен
Херенвен
Спарта
Роттердам
Главные тренеры
|Кеес ван Вондерен
|Морис Стейн
История личных встреч
|03.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 28
|1 : 1
|11.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|0 : 0
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|1 : 2
|01.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 7
|1 : 4
|09.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|2 : 1
|26.01.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|2 : 1
|03.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|0 : 0
|04.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 29
|3 : 0
|04.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|0
|0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|0
|0
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Валвейк
|0
|0
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|0
|0
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Волендам
|0
|0
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|0
|0
|8
|Камбюр
|0
|0
|9
|НЕК Неймеген
|0
|0
|10
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|11
|Спарта
|0
|0
|12
|Твенте
|0
|0
|13
|Утрехт
|0
|0
|14
|Фейеноорд
|0
|0
|15
|Фортуна
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Эммен
|0
|0