Парагвай - Эквадор 05 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-09-2025 01:30
05 Сентября 2025 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур
Окончен
0 : 0
- 9'Хуниор Алонсо
- 65'Андрес Кубас
- 78'Мигель Альмирон
0'
45'
90'
- 54'Педро Вите
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Эквадор, которое состоится 05 Сентября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парагвай
Эквадор
|12
|вр
|Роберто Фернандес
|3
|зщ
|Омар Альдерете
|4
|зщ
|Хуан Хосе Касерес
|6
|зщ
|Хуниор Алонсо
|15
|зщ
|Густаво Гомес
|21
|пз
|Рональдо Мартинес
60'
|8
|пз
|Диего Гомес
|14
|пз
|Андрес Кубас
86'
|7
|нп
|Рамон Соса
77'
|10
|нп
|Мигель Альмирон
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
86'
|23
|пз
|Матиас Галарса
60'
|17
|пз
|Каку
77'
|16
|пз
|Дамьян Бобадилья
86'
|18
|нп
|Алекс Арче
86'
|1
|вр
|Эрнан Галиндес
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|6
|зщ
|Вильям Пачо
|7
|зщ
|Первис Эступиньян
86'
|17
|зщ
|Анхело Пресиадо
|5
|пз
|Jordy Alcivar
|15
|пз
|Педро Вите
90+3'
|10
|пз
|Кендри Паэс
70'
|20
|нп
|Нильсон Ангуло
85'
|13
|нп
|Эннер Валенсия
70'
|11
|нп
|Kевин Родригес
70'
|19
|нп
|Гонсало Плата
70'
|14
|пз
|Алан Минда
85'
|2
|зщ
|Феликс Торрес
86'
|18
|нп
|John Mercado
90+3'
Запасные
|1
|вр
|Хуан Эспинола
|22
|вр
|Orlando Gill
|2
|зщ
|Густаво Веласкес
|5
|зщ
|Алексис Дуарте
|13
|зщ
|Агустин Сандес
|20
|пз
|Брайан Охеда
|11
|нп
|Анхель Ромеро
|19
|нп
|Габриэль Авалос
|12
|вр
|Мойсес Рамирес
|22
|вр
|Gonzalo Valle
|23
|зщ
|Яймар Медина
|16
|пз
|Patrik Mercado
|21
|пз
|Дениль Кастильо
|8
|нп
|Леонардо Кампана
|9
|нп
|Джон Йебоа
Главные тренеры
|Густаво Альфаро
|Себастьян Беккасесе
История личных встреч
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|0 : 0
|25.03.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|3 : 1
|03.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|2 : 0
|24.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|2 : 1
|25.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|2 : 2
|27.03.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 12-й тур
|4 : 1
|12.11.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 3-й тур
|2 : 1
|04.07.2011
|Кубок Америки
|Группа B. 1-й тур
|0 : 0
|02.04.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 12-й тур
|1 : 1
|18.11.2007
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 3-й тур
|5 : 1
|11.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|1 : 0
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|2 : 0
|26.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|2 : 2
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|1 : 0
|19.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|2 : 2
|11.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|0 : 0
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|0 : 0
|26.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|0 : 0
|22.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|2 : 1
|20.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|17
|38
|2
|Уругвай
|17
|27
|3
|Эквадор
|17
|26
|4
|Колумбия
|17
|25
|5
|Бразилия
|16
|25
|6
|Парагвай
|17
|25
|7
|Венесуэла
|17
|18
|8
|Боливия
|17
|17
|9
|Перу
|17
|12
|10
|Чили
|16
|10