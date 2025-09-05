05:32 ()
Парагвай - Эквадор 05 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-09-2025 01:30
05 Сентября 2025 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур
Парагвай
Окончен
0 : 0
Эквадор

  • 9'
    Хуниор Алонсо
  • 65'
    Андрес Кубас
  • 78'
    Мигель Альмирон
0'
45'
90'
  • 54'
    Педро Вите
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Эквадор, которое состоится 05 Сентября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парагвай
Эквадор
12ПарагвайврРоберто Фернандес
3ПарагвайзщОмар Альдерете
4ПарагвайзщХуан Хосе Касерес
6ПарагвайзщХуниор Алонсо
15ПарагвайзщГуставо Гомес
21ПарагвайпзРональдо Мартинес
60'
8ПарагвайпзДиего Гомес
14ПарагвайпзАндрес Кубас
86'
7ПарагвайнпРамон Соса
77'
10ПарагвайнпМигель Альмирон
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
86'
23ПарагвайпзМатиас Галарса
60'
17Парагвайпз Каку
77'
16ПарагвайпзДамьян Бобадилья
86'
18ПарагвайнпАлекс Арче
86'
1ЭквадорврЭрнан Галиндес
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
4ЭквадорзщХоэль Ордоньес
6ЭквадорзщВильям Пачо
7ЭквадорзщПервис Эступиньян
86'
17ЭквадорзщАнхело Пресиадо
5ЭквадорпзJordy Alcivar
15ЭквадорпзПедро Вите
90+3'
10ЭквадорпзКендри Паэс
70'
20ЭквадорнпНильсон Ангуло
85'
13ЭквадорнпЭннер Валенсия
70'
11ЭквадорнпKевин Родригес
70'
19ЭквадорнпГонсало Плата
70'
14ЭквадорпзАлан Минда
85'
2ЭквадорзщФеликс Торрес
86'
18ЭквадорнпJohn Mercado
90+3'
Запасные
1ПарагвайврХуан Эспинола
22ПарагвайврOrlando Gill
2ПарагвайзщГуставо Веласкес
5ПарагвайзщАлексис Дуарте
13АргентиназщАгустин Сандес
20ПарагвайпзБрайан Охеда
11ПарагвайнпАнхель Ромеро
19ПарагвайнпГабриэль Авалос
12ЭквадорврМойсес Рамирес
22ЭквадорврGonzalo Valle
23ЭквадорзщЯймар Медина
16ЭквадорпзPatrik Mercado
21ЭквадорпзДениль Кастильо
8ЭквадорнпЛеонардо Кампана
9ЭквадорнпДжон Йебоа
Главные тренеры
АргентинаГуставо Альфаро
АргентинаСебастьян Беккасесе
История личных встреч
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Эквадор0 : 0Парагвай
25.03.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Парагвай3 : 1Эквадор
03.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Эквадор2 : 0Парагвай
24.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Парагвай2 : 1Эквадор
25.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Эквадор2 : 2Парагвай
27.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 12-й тур Эквадор4 : 1Парагвай
12.11.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 3-й тур Парагвай2 : 1Эквадор
04.07.2011 Кубок Америки Группа B. 1-й тур Парагвай0 : 0Эквадор
02.04.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 12-й тур Эквадор1 : 1Парагвай
18.11.2007 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 3-й тур Парагвай5 : 1Эквадор
11.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 16-й тур 1 : 0Парагвай
06.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Парагвай2 : 0
26.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 14-й тур 2 : 2Парагвай
21.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Парагвай1 : 0
19.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур 2 : 2Парагвай
11.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 16-й тур 0 : 0Эквадор
06.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Эквадор0 : 0
26.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 14-й тур 0 : 0Эквадор
22.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Эквадор2 : 1
20.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур 0 : 1Эквадор
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина1738
2 Уругвай1727
3 Эквадор1726
4 Колумбия1725
5 Бразилия1625
6 Парагвай1725
7 Венесуэла1718
8 Боливия1717
9 Перу1712
10 Чили1610

