Зенит - Оренбург 22 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-10-2025 19:30
22 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 6-й тур
Зенит
Оренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Оренбург, которое состоится 22 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Зенит5 : 2Оренбург
26.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Оренбург3 : 5Зенит
23.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Оренбург0 : 1Зенит
05.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Зенит1 : 0Оренбург
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа Б Оренбург0 : 4Зенит
03.05.2024 Россия — МФЛ Группа Б Зенит2 : 1Оренбург
21.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Зенит1 : 0Оренбург
30.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Оренбург3 : 1Зенит
20.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Оренбург2 : 2Зенит
11.09.2022 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Зенит8 : 0Оренбург
19.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 3Зенит
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Зенит3 : 1
04.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 1 : 1Зенит
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур 1 : 4Зенит
30.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур 0 : 1Зенит
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 1 : 1Оренбург
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Оренбург0 : 1
30.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур 0 : 1Оренбург
27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Зенит5 : 2Оренбург
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Оренбург1 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Зенит» — «Оренбург». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит515
2 Оренбург58
3 Рубин54
4 Ахмат53
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар511
2 Крылья Советов58
3 Динамо М58
4 Сочи53
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М613
2 Динамо Мх613
3 Ростов54
4 Пари Нижний Новгород53
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА613
2 Локомотив М510
3 Балтика55
4 Акрон65

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
