Зенит - Оренбург 22 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-10-2025 19:30
22 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Оренбург, которое состоится 22 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|27.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 2
|26.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|3 : 5
|23.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 4
|03.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 1
|21.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|20.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|11.09.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|8 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Зенит» — «Оренбург». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|15
|2
|Оренбург
|5
|8
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Ахмат
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|11
|2
|Крылья Советов
|5
|8
|3
|Динамо М
|5
|8
|4
|Сочи
|5
|3
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|6
|13
|2
|Динамо Мх
|6
|13
|3
|Ростов
|5
|4
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|3
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|6
|13
|2
|Локомотив М
|5
|10
|3
|Балтика
|5
|5
|4
|Акрон
|6
|5