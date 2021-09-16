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Владелец «Наполи» готов потратить 10 млрд евро на создание турнира, который заменит ЛЧ и ЛЕ

Дата публикации: 16-09-2021

Аурелио Де Лаурентис сообщил о необходимости реформирования европейских футбольных турниров.

Заявление президента «Наполи» опубликовало издание «Daily Mail»: «Система изжила себя. Ни Лига чемпионов, ни уж тем более Лига Европы, не дают командам прибыли, оправдывающей их участие в турнирах. Для того, чтобы оставаться на вершине, нужно больше топ-футболистов. Клубам приходиться идти на серьезные траты, которые несопоставимы с призовыми от участия в европейских соревнованиях.

Следует уменьшить число игр путем сокращения количества высших дивизионов Европы. Выходом будет создание европейской лиги с понятным и демократическим механизмом попадания туда на базе достижений команд. Я готов вложить в проект 10 миллиардов евро».

Напомним, о планах создания Суперлиги для европейских грандов стало известно 19-го апреля. 12 топ-клубов хотели организовать турнир, именуемый Суперлигой. Однако из-за негативной реакции со стороны FIFA, UEFA и болельщиков, реализация проекта была приостановлена.

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