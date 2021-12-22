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«Краснодар» согласовал переход форварда «Буде-Глимта» Ботхейма

Дата публикации: 22-12-2021

«Краснодар» с большой долей вероятности пополнится Эриком Ботхеймом, выступающим за «Буде-Глимт». В Twitter-аккаунте Фабрицио Романо появилась информация, что «быки» уже договорились с 21-летним форвардом об условиях личного соглашения.

Портал «Nettavisen», в свою очередь, сообщил, что за норвежца «Краснодар» заплатит порядка 5 млн евро. В контракте будет зафиксировано условие выплаты бонусов, что в итоге может существенно повлиять на конечную сумму компенсации.

Медосмотр для «Краснодара» футболист будет проходить в Мюнхене, куда отправится в скором времени. Стороны согласовывают последние детали, после чего сделка будет закрыта.

Ценник на Ботхейма равняется 0,6 млн евро (по данным «Transfermarkt»).

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