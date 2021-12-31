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«ПСЖ» продолжает вести переговоры о продлении контракта с Мбаппе

Дата публикации: 31-12-2021

Будущее Килиана Мбаппе по-прежнему остается неопределенным.

«ПСЖ» не оставляет попыток отговорить звездного нападающего от перехода в другой клуб. Парижане продолжают обсуждать с ним возможность пролонгации соглашения. Информацией поделился Адриен Гренье, указывая в качестве источника «L'Equipe».

Сам Мбаппе еще не принял окончательного решения касательно своего будущего. Определиться с ним форвард намерен после поединков 1/8 финала ЛЧ. Примечательно, что на данной стадии противостоять «Пари Сен-Жермен» будет «Реал», являющийся основным претендентом на француза.

При этом между «сливочными» и Килианом отсутствуют какие-либо договоренности по возможному сотрудничеству.

Transfermarkt.de оценивает Мбаппе в 160 000 000 евро.

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