Фабрегас покинул «Монако»

Дата публикации: 19-06-2022

Сеск Фабрегас ушел из «Монако» свободным агентом. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.



Состав «монегасков» испанский хавбек пополнил зимой 2019 года, подписав с командой контракт на 3,5 года. До этого он защищал цвета «Барселоны», «Арсенала» и «Челси». За его трансфер «монегаски» заплатили «аристократам» 9 млн евро.



В минувшем сезоне на счету 35-летнего футболиста всего 6 встреч в составе «Монако», в которых ему удалось отдать 1 результативный пас. Рыночная стоимость полузащитника равняется 2,5 млн евро (Transfermarkt.de).



В испанской сборной Фабрегас дебютировал в 2006 году. Вместе с национальной командой он выигрывал ЧМ-2010, ЧЕ-2008 и ЧЕ-2012. Свой последний матч в сборной Сеск провел в 2016 году.