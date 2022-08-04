«Лацио» просит «Севилью» повысить предложение по Альберто

Дата публикации: 04-08-2022

Еще во время зимней трансферной кампании испанский полузащитник римского «Лацио» Луис Альберто раскрыл планы по своему будущему перед одноклубниками, выразив желание уже после завершения сезона вернуться на родину.



Несмотря на прихоти 29-летнего футболиста, желающих обеспечить его трансфер оказалось не так уж и много – только испанская «Севилья», родной клуб игрока, обратилась к «орлам» с конкретным предложением.



Однако 20 млн евро, которые предложили «нервионцы», оказалось недостаточно. В «Лацио» считают, что один из ключевых игроков их команды стоит минимум 25 000 000 евро.



Действующее соглашение Альберто с «Лацио» рассчитано до 2025 года.