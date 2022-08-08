Агенты Хадсона-Одои ведут переговоры с «Боруссией» Д

Дата публикации: 08-08-2022

«Sky Sports» информирует, что Каллум Хадсон-Одои может переехать в Германию. Агенты вингера «Челси» уже начали переговоры с «Боруссией» (Дортмунд). В числе претендентов на 21-летнего англичанина также значится «Ювентус».



Хадсон-Одои обучался футболу в системе «Челси». В 2019 году у него был вариант с переходом в «Баварию», но получив улучшенные условия от лондонцев, Каллум решил не менять команду. Стать полноценным игроком основы «синих» вингеру не удалось. В сезоне 21/22 в активе англичанина 28 матчей (3 гола, 6 ассистов). При этом большую часть второй половины сезона он находился в лазарете.



Сам Хадсон-Одои хотел бы уйти из «Челси». Примечательно, что в заявке «аристократов» на стартовую игру нового сезона АПЛ его не было.