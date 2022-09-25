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«Интер» не планирует продлевать Джеко, контракт которого истекает следующим летом

Дата публикации: 25-09-2022

Опытный нападающий «Интера» Эдин Джеко в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Договор 36-летнего боснийца с «нерадзурри» истекает летом 2023 года, и, как сообщает «FC Inter News», миланский клуб на данном этапе не планирует его продлевать.

Причина такого решения – «Интер» намерен соблюдать стратегию сокращения зарплатной ведомости.

Что касается будущего Джеко, то в его услугах заинтересованы клубы МЛС и Саудовской Аравии, а также представитель турецкой Суперлиги «Адана Демирспор».

По информации источника, форвард намерен отработать свой контракт до конца и пока еще не рассматривает вариант с зимним трансфером.

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