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«Бавария» не собирается подписывать Влаховича

Дата публикации: 26-09-2022

«Бавария» не заинтересована в подписании нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Кристиан Фальк в «Твиттере».

Напомним, Влахович перешел в «Юве» из «Фиорентины» в январе 2022 года за невероятные 81,6 млн евро. За туринцев серб забил 13 голов и отдал две результативные передачи в 29 матчах. Соглашение между «старой синьорой» и Влаховичем истекает в 2026 году.

Добавим, что в этом сезоне туринцы набрали 10 очков в 7 матчах Серии А и занимают в восьмое место в турнирной таблице.

«Transfermarkt» на сегодняшний оценивает стоимость 22-летнего центрфорварда в 85 млн евро.

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