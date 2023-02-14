«Байер» продлил контракт с защитником Инкапье до 2027 года

Дата публикации: 14-02-2023

«Байер» на своем сайте сообщил о пролонгации договора с Пьером Инкапье. Защитник продлил соглашение с клубом до середины 2027 года.



Зимой эквадорцем интересовались сразу несколько команд. Британские ресурсы писали, что «Тоттенхэм Хотспур» готов был выложить за Инкапье 25 000 000 евро. Однако центрбек остался в «Байере».



В клуб из Леверкузена эквадорец перебрался в августе 2021 года из аргентинского «Тальереса». Трансфер обошелся немецкой команде в 6,35 млн евро. В сезоне 2022/2023 в активе 21-летнего защитника 23 встречи за «Байер», в которых он отметился 1 забитым мячом.



Ценник на футболиста составляет 25 млн евро (по данным портала «Transfermarkt»).



В сборную Эквадора Инкапье вызывается с 2021 года. В 24 матчах за национальную команду он забил 1 мяч.