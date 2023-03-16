Гендиректор «Интера» сообщил, что летом Лукаку вернется в «Челси»

Дата публикации: 16-03-2023

Джузеппе Маротта, занимающий пост гендиректора «Интера», сообщил, что Ромелу Лукаку по окончании аренды вернется в «Челси». Решение по форварду не будет зависеть от игры, которую он покажет.



«Аренда действовала 1 сезон, потому в июне он отправится в «Челси». Решение не будет зависеть от того, как он проявит себя. Лукаку пока не набрал тех физических кондиций, которые позволяют ему показывать свои лучшие качества. Пока он не в идеальной форме и не является тем футболистом, каким был в прежние годы», - публикует заявление Маротты ресурс «Sky Italy».



В сезоне 2022/2023 Лукаку провел за «Интер» 18 встреч (5 голов, 1 ассист). Рыночный ценник на бельгийца составляет 55 млн евро («Transfermarkt»).