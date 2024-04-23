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Каннаваро возглавил «Удинезе»

Дата публикации: 23-04-2024

Фабио Каннаваро получил назначение в «Удинезе». Информация появилась на сайте итальянской команды. Специалист заключил с клубом контракт до лета 2024 года.

В бытность игроком Каннаваро защищал цвета «Наполи», «Ювентуса», «Пармы», «Интера», «Реала» и «Аль-Ахли». В составе туринцев он дважды выигрывал Серию А. Вместе с «Реалом» итальянец 2 раза завоевывал титул чемпиона Ла Лиги. В 2006 году, выступая за национальную сборную, он победил на ЧМ, после чего удостоился «Золотого мяча».

Свою тренерскую карьеру Каннаваро начинал в качестве ассистента в «Аль-Ахли». Последним клубом 50-летнего специалиста был «Беневенто», сотрудничество с которым он завершил в 2023 году.

«Удинезе» по итогам 31 тура располагается на 16-й позиции в Серии А, имея в своем активе 28 очков.

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