«Манчестер Юнайтед» сделал предложение Тухелю

Дата публикации: 23-04-2024

По данным «Kicker», «Ман Юнайтед» направил предложение Томасу Тухелю. Со специалистом, в настоящий момент работающим с «Баварией», общался Джим Рэтклифф (один из владельцев «манкунианцев»).



В начале года Тухель сделал заявление, что покинет мюнхенцев ближайшим летом. С «Баварией» у специалиста не получилось. Команда под его руководством впервые за долгое время не смогла выиграть чемпионство в Бундеслиге. Тем не менее его репутация как топового наставника не пострадала.



О реакции Тухеля на предложение Рэтклиффа не сообщается.



К Эрику тен Хагу, возглавляющему «МЮ», довольно много вопросов. Не исключено, что по завершении сезона он покинет лагерь «красных дьяволов».