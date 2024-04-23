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«Манчестер Юнайтед» сделал предложение Тухелю

Дата публикации: 23-04-2024

По данным «Kicker», «Ман Юнайтед» направил предложение Томасу Тухелю. Со специалистом, в настоящий момент работающим с «Баварией», общался Джим Рэтклифф (один из владельцев «манкунианцев»).

В начале года Тухель сделал заявление, что покинет мюнхенцев ближайшим летом. С «Баварией» у специалиста не получилось. Команда под его руководством впервые за долгое время не смогла выиграть чемпионство в Бундеслиге. Тем не менее его репутация как топового наставника не пострадала.

О реакции Тухеля на предложение Рэтклиффа не сообщается.

К Эрику тен Хагу, возглавляющему «МЮ», довольно много вопросов. Не исключено, что по завершении сезона он покинет лагерь «красных дьяволов».

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