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ЛАСК - Маккаби Т-А 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Вёртерзе (Хипо-Арена) (Клагенфурт, Австрия), вместимость: 32000
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
ЛАСКМаккаби Т

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛАСК - Маккаби Т-А, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Норвегия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЛАСК
Линц, Австрия
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
1АвстрияврАлександр Шлагер
5ХорватиязщПетар Филипович
71'
44АвстриязщДарио Марешич
4ФранциязщЯннис Летар
30'
19АвстриязщМарвин Поцман
7АвстрияпзРене Реннер
8АвстрияпзПетер Михорль
25АвстралияпзДжеймс Холланд
30АвстрияпзСаша Хорват
71'
27АвстриянпТомас Гойгингер
71'
23АвстриянпАлександер Шмидт
56'
34ГерманиязщЯн Боллер
30'
10АвстриянпМарко Рагуц
56'
21Южная КореяпзHyeon-seok Hong
71'
14АвстрияпзХусейн Балич
71'
22АвстриянпКристоф Моншайн
71'
1ИзраильврПерец Даниэл
27ИзраильзщОфир Давидзада
31ИзраильзщШахар Пивен-Бахтияр
44ИспаниязщЛуис Эрнандес
28ПортугалиязщАндреш Жералдеш
21ИзраильзщШиран Йейни
73'
10ИзраильпзДан Битон
63'
6ИзраильпзДан Глазер
16ИзраильпзГавриэль Каниховский
90+2'
9ХорватиянпСтипе Перица
73'
17КюрасаонпБрандлей Кювас
63'
7ИзраильнпМатан Хозец
63'
39ПанаманпЭдуардо Герреро
63'
18ИзраильпзЭден Шамир
73'
20ИзраильнпОсама Халайла
73'
36ИзраильпзИдо Шахар
90+2'
Запасные
36АвстрияврТомас Гебауэр
39АвстрияврНиколас Польстер
33АвстриязщФеликс Луккенедер
29АвстрияпзФлориан Флеккер
31АвстрияпзЛукас Гргич
38ЯпониянпКейто Накамура
19ИзраильврДаниэл Тененбаум
33ИзраильврОр Йицхак
3ИзраильзщМатан Балтакса
29ИзраильнпЭйлон Алмог
26ИзраильнпРонен Ханзис
Главные тренеры
НидерландыПатрик ван Леуэн

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