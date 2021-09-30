ЛАСК - Маккаби Т-А 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Вёртерзе (Хипо-Арена) (Клагенфурт, Австрия), вместимость: 32000
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛАСК - Маккаби Т-А, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Норвегия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЛАСК
Линц, Австрия
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
|1
|вр
|Александр Шлагер
|5
|зщ
|Петар Филипович
71'
|44
|зщ
|Дарио Марешич
|4
|зщ
|Яннис Летар
30'
|19
|зщ
|Марвин Поцман
|7
|пз
|Рене Реннер
|8
|пз
|Петер Михорль
|25
|пз
|Джеймс Холланд
|30
|пз
|Саша Хорват
71'
|27
|нп
|Томас Гойгингер
71'
|23
|нп
|Александер Шмидт
56'
|34
|зщ
|Ян Боллер
30'
|10
|нп
|Марко Рагуц
56'
|21
|пз
|Hyeon-seok Hong
71'
|14
|пз
|Хусейн Балич
71'
|22
|нп
|Кристоф Моншайн
71'
|1
|вр
|Перец Даниэл
|27
|зщ
|Офир Давидзада
|31
|зщ
|Шахар Пивен-Бахтияр
|44
|зщ
|Луис Эрнандес
|28
|зщ
|Андреш Жералдеш
|21
|зщ
|Ширан Йейни
73'
|10
|пз
|Дан Битон
63'
|6
|пз
|Дан Глазер
|16
|пз
|Гавриэль Каниховский
90+2'
|9
|нп
|Стипе Перица
73'
|17
|нп
|Брандлей Кювас
63'
|7
|нп
|Матан Хозец
63'
|39
|нп
|Эдуардо Герреро
63'
|18
|пз
|Эден Шамир
73'
|20
|нп
|Осама Халайла
73'
|36
|пз
|Идо Шахар
90+2'
Запасные
|36
|вр
|Томас Гебауэр
|39
|вр
|Николас Польстер
|33
|зщ
|Феликс Луккенедер
|29
|пз
|Флориан Флеккер
|31
|пз
|Лукас Гргич
|38
|нп
|Кейто Накамура
|19
|вр
|Даниэл Тененбаум
|33
|вр
|Ор Йицхак
|3
|зщ
|Матан Балтакса
|29
|нп
|Эйлон Алмог
|26
|нп
|Ронен Ханзис
Главные тренеры
|Патрик ван Леуэн