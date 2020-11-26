Свернуть список

Штутгарт - Майнц 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
26 Ноября 2021, Пятница. 22:30 МСК. Бундеслига, 13-й тур
ШтутгартМайнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Майнц, которое состоится 26 ноября 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Майнц
Майнц
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
29.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 19 Штутгарт2 : 0Майнц
26.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 2 Майнц1 : 4Штутгарт
19.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 18 Штутгарт2 : 3Майнц
26.08.2018 Германия - Бундеслига Тур 1 Майнц1 : 0Штутгарт
20.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 19 Майнц3 : 2Штутгарт
19.12.2017 Кубок Германии 1/8 финала Майнц3 : 1Штутгарт
26.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 2 Штутгарт1 : 0Майнц
07.05.2016 Германия - Бундеслига Тур 33 Штутгарт1 : 3Майнц
11.12.2015 Германия - Бундеслига Тур 16 Майнц0 : 0Штутгарт
09.05.2015 Германия - Бундеслига Тур 32 Штутгарт2 : 0Майнц

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close