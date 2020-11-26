Штутгарт - Майнц 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
26 Ноября 2021, Пятница. 22:30 МСК. Бундеслига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Майнц, которое состоится 26 ноября 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Майнц
Майнц
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Бо Свенссон
История личных встреч
|29.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|2 : 0
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 4
|19.01.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|2 : 3
|26.08.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 0
|20.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|3 : 2
|19.12.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|26.08.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 0
|07.05.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 3
|11.12.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|0 : 0
|09.05.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|2 : 0