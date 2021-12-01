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Кливленд Кавальерс - Торонто Рэпторс прямая трансляция 27.12.2021

Стадион: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США), вместимость: 20562
27 декабря 2021, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Кливленд Кавальерс Торонто Рэпторс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кливленд Кавальерс - Торонто Рэпторс, которое состоится 27 Декабря 2021 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Торонто Рэпторс
Торонто
Главные тренеры
СШАДжей Би Бикерстафф
СШАНик Нёрс
История личных встреч
06.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс101 : 102Кливленд Кавальерс
27.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс112 : 96Кливленд Кавальерс
11.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс115 : 135Торонто Рэпторс
22.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс116 : 105Торонто Рэпторс
31.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс109 : 115Торонто Рэпторс
01.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс117 : 97Кливленд Кавальерс
17.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс133 : 113Кливленд Кавальерс
12.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс126 : 101Торонто Рэпторс
22.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс126 : 110Кливленд Кавальерс
02.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс95 : 106Торонто Рэпторс

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