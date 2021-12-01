Кливленд Кавальерс - Торонто Рэпторс прямая трансляция 27.12.2021
Стадион: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США), вместимость: 20562
27 декабря 2021, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кливленд Кавальерс - Торонто Рэпторс, которое состоится 27 Декабря 2021 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Торонто Рэпторс
Торонто
Главные тренеры
|Джей Би Бикерстафф
|Ник Нёрс
История личных встреч
|06.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 102
|27.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 96
|11.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 135
|22.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 105
|31.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 115
|01.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 97
|17.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|133 : 113
|12.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 101
|22.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 110
|02.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 106