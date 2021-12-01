Сток Сити - Дерби Каунти 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 28383
30 декабря 2021, четверг. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Главный судья: Мэтт Донохью (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Дерби Каунти, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Дерби Каунти
Дерби
Главные тренеры
|Майкл О'Нил
|Уэйн Марк Руни
История личных встреч
|18.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|2 : 1
|20.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|1 : 0
|12.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 18
|0 : 0
|31.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|4 : 0
|17.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|2 : 2
|13.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 37
|0 : 0
|28.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 19
|2 : 1
|28.01.2012
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2