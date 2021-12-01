Вашингтон Уизардс - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 31.12.2021
Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
31 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Кливленд Кавальерс, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Главные тренеры
|Джей Би Бикерстафф
История личных встреч
|04.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 116
|11.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 97
|15.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 105
|01.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|93 : 122
|26.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 110
|22.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 113
|24.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 124
|09.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 113
|09.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 106
|30.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 113