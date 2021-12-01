Свернуть список

Вашингтон Уизардс - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 31.12.2021

Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
31 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Вашингтон Уизардс Кливленд Кавальерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Кливленд Кавальерс, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Главные тренеры
СШАДжей Би Бикерстафф
История личных встреч
04.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс101 : 116Кливленд Кавальерс
11.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс94 : 97Вашингтон Уизардс
15.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс120 : 105Кливленд Кавальерс
01.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс93 : 122Вашингтон Уизардс
26.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс119 : 110Кливленд Кавальерс
22.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс108 : 113Кливленд Кавальерс
24.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс112 : 124Вашингтон Уизардс
09.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс100 : 113Кливленд Кавальерс
09.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс119 : 106Кливленд Кавальерс
30.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс116 : 113Вашингтон Уизардс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close