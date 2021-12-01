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Ковентри Сити - Лутон Таун 01 Января прямая трансляция

Стадион: Сити оф Ковентри - Райко Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
01 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Главный судья: Оливер Лэнгфорд (Уэст-Мидлендс, Англия);
Ковентри Сити Лутон Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Лутон Таун, которое состоится 01 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сити оф Ковентри - Райко Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Лутон Таун
Лутон
Главные тренеры
АнглияМарк Робинс
УэльсНатан Джонс
История личных встреч
29.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 10Лутон Таун5 : 0Ковентри Сити
16.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 37Лутон Таун2 : 0Ковентри Сити
08.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 17Ковентри Сити0 : 0Лутон Таун
24.02.2019Англия - Первая лигаПервая лига. Тур 34Лутон Таун1 : 1Ковентри Сити
15.12.2018Англия - Первая лигаПервая лига. Тур 22Ковентри Сити1 : 2Лутон Таун
13.03.2018Англия - Вторая лигаВторая лига. Тур 34Ковентри Сити2 : 2Лутон Таун
28.10.2017Англия - Вторая лигаВторая лига. Тур 16Лутон Таун0 : 3Ковентри Сити

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