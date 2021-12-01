Ковентри Сити - Лутон Таун 01 Января прямая трансляция
Стадион: Сити оф Ковентри - Райко Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
01 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Главный судья: Оливер Лэнгфорд (Уэст-Мидлендс, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Лутон Таун, которое состоится 01 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сити оф Ковентри - Райко Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Лутон Таун
Лутон
Главные тренеры
|Марк Робинс
|Натан Джонс
История личных встреч
|29.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|5 : 0
|16.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 37
|2 : 0
|08.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 17
|0 : 0
|24.02.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 34
|1 : 1
|15.12.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 22
|1 : 2
|13.03.2018
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. Тур 34
|2 : 2
|28.10.2017
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. Тур 16
|0 : 3