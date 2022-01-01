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Филадельфия Флайерз - Коламбус Блю Джекетс 21 Января прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
21 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз Коламбус Блю Джекетс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 21 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
КанадаМайк Йео (и.о.)
КанадаБрэд Ларсен
История личных встреч
21.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 4 ОТФиладельфия Флайерз
19.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз5 : 1Коламбус Блю Джекетс
28.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3Филадельфия Флайерз
27.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз7 : 4Коламбус Блю Джекетс
01.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 3 ОТФиладельфия Флайерз
22.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4Коламбус Блю Джекетс
07.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 ОТКоламбус Блю Джекетс
19.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс6 : 3Филадельфия Флайерз
16.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 5Коламбус Блю Джекетс
23.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 1Коламбус Блю Джекетс

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