Филадельфия Флайерз - Коламбус Блю Джекетс 21 Января прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
21 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 21 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
|Майк Йео (и.о.)
|Брэд Ларсен
История личных встреч
|21.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|19.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|28.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|27.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|01.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|22.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|07.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|19.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|16.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|23.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1