США - Швеция 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
21 Мая 2022 года в 12:20 (+03:00). ЧМ-2022, Группа B
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Швеция, которое состоится 21 Мая 2022 года в 12:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Швеция
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Юхан Гарпенлёв
История личных встреч
|19.05.2018
|ЧМ-2018
|1/2 финала
|6 : 0
|08.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|4 : 3
|10.12.2013
|Универсиада
|Группа A. Тур 1
|2 : 0
|04.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа C. Тур 3
|6 : 2
|10.05.2009
|ЧМ-2009
|За 3-е место
|2 : 4
|29.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа C. Тур 3
|6 : 5 ОТ
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: США — Швеция. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 12:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Швейцария
|4
|12
| 3
1/4 финала
|Германия
|5
|12
| 4
1/4 финала
|Дания
|4
|6
|5
|Франция
|4
|5
|6
|Словакия
|4
|3
|7
|Италия
|5
|1
| 8
Зона вылета
|Казахстан
|4
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|5
|13
| 2
1/4 финала
|Швеция
|4
|11
| 3
1/4 финала
|США
|4
|8
| 4
1/4 финала
|Чехия
|4
|7
|5
|Норвегия
|4
|5
|6
|Австрия
|4
|3
|7
|Латвия
|4
|3
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|5
|1