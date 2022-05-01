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США - Швеция 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
21 Мая 2022 года в 12:20 (+03:00). ЧМ-2022, Группа B
США
Швеция

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Швеция, которое состоится 21 Мая 2022 года в 12:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      США
      Швеция
      Главные тренеры
      США Дэвид Куинн
      Швеция Юхан Гарпенлёв
      История личных встреч
      19.05.2018 ЧМ-2018 1/2 финала Швеция6 : 0США
      08.05.2017 ЧМ-2017 Группа A США4 : 3Швеция
      10.12.2013 Универсиада Группа A. Тур 1 США2 : 0Швеция
      04.05.2011 ЧМ-2011 Группа C. Тур 3 Швеция6 : 2США
      10.05.2009 ЧМ-2009 За 3-е место США2 : 4Швеция
      29.04.2009 ЧМ-2009 Группа C. Тур 3 Швеция6 : 5 ОТСША
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: США — Швеция. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 12:20 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Канада4 12
      2
      1/4 финала
      		Швейцария4 12
      3
      1/4 финала
      		Германия5 12
      4
      1/4 финала
      		Дания4 6
      5 Франция4 5
      6 Словакия4 3
      7 Италия5 1
      8
      Зона вылета
      		Казахстан4 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия5 13
      2
      1/4 финала
      		Швеция4 11
      3
      1/4 финала
      		США4 8
      4
      1/4 финала
      		Чехия4 7
      5 Норвегия4 5
      6 Австрия4 3
      7 Латвия4 3
      8
      Зона вылета
      		Великобритания5 1

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