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Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
01 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 01 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Манчестер Юнайтед
      Манчестер
      Ноттингем Форест
      Ноттингем
      Главные тренеры
      НидерландыЭрик тен Хаг
      УэльсСтивен Купер
      История личных встреч
      25.01.2023 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Ноттингем Форест0 : 3Манчестер Юнайтед
      27.12.2022 Англия - Премьер-лига Тур 17 Манчестер Юнайтед3 : 0Ноттингем Форест
      Турнирная таблица
      1-й раунд
      Метка
      Кембридж Юнайтед
      Миллуолл
      		1 : 0
      Шрусбери Таун
      Карлайл Юнайтед
      		3 : 2
      Харрогейт Таун
      Стокпорт Каунти
      		0 : 1
      Уимблдон
      Гиллингем
      		0 : 2
      Лутон Таун
      Ньюпорт Каунти
      		2 : 3
      Кардифф Сити
      Портсмут
      		0 : 3
      Чарльтон Атлетик
      Куинз Парк Рейнджерс
      		1 : 1 5 : 3
      Гримсби Таун
      Кру Александра
      		4 : 0
      Моркам
      Сток Сити
      		0 : 0 5 : 3
      Форест Грин Роверс
      Лейтон Ориент
      		2 : 0
      Челтнем Таун
      Эксетер Сити
      		0 : 7
      Оксфорд Юнайтед
      Суонси Сити
      		2 : 2 5 : 3
      Уолсолл
      Суиндон Таун
      		2 : 0
      Милтон-Кинс Донс
      Саттон Юнайтед
      		1 : 0
      Нортгемптон Таун
      Уиком Уондерерс
      		1 : 2
      Флитвуд Таун
      Уиган Атлетик
      		1 : 0
      Кроули Таун
      Бристоль Роверс
      		1 : 0
      Донкастер Роверс
      Линкольн Сити
      		0 : 3
      Брэдфорд Сити
      Халл Сити
      		2 : 1
      Ипсвич Таун
      Колчестер Юнайтед
      		0 : 1
      Норвич Сити
      Бирмингем Сити
      		2 : 2 4 : 2
      Болтон Уондерерс
      Солфорд Сити
      		5 : 1
      Аккрингтон Стэнли
      Транмир Роверс
      		2 : 2 11 : 12
      Блэкпул
      Барроу
      		0 : 0 3 : 4
      Хаддерсфилд Таун
      Престон Норт Энд
      		1 : 4
      Мэнсфилд Таун
      Дерби Каунти
      		1 : 2
      Рочдейл
      Бёртон Альбион
      		2 : 0
      Рединг
      Стивенидж
      		1 : 2
      Ковентри Сити
      Бристоль Сити
      		1 : 4
      Порт Вейл
      Ротерхэм Юнайтед
      		1 : 2
      Плимут Аргайл
      Питерборо Юнайтед
      		0 : 2
      Шеффилд Уэнсдей
      Сандерленд
      		2 : 0
      Мидлсбро
      Барнсли
      		0 : 1
      Блэкберн Роверс
      Хартлпул Юнайтед
      		4 : 0
      Вест Бромвич Альбион
      Шеффилд Юнайтед
      		1 : 0
      2-й раунд
      Метка
      Уолсолл
      Чарльтон Атлетик
      		0 : 1
      Шрусбери Таун
      Бёрнли
      		0 : 1
      Шеффилд Уэнсдей
      Рочдейл
      		3 : 0
      Болтон Уондерерс
      Астон Вилла
      		1 : 4
      Гиллингем
      Эксетер Сити
      		0 : 0 6 : 5
      Колчестер Юнайтед
      Брентфорд
      		0 : 2
      Кроули Таун
      Фулхэм
      		2 : 0
      Уотфорд
      Милтон-Кинс Донс
      		0 : 2
      Кембридж Юнайтед
      Саутгемптон
      		0 : 3
      Стивенидж
      Питерборо Юнайтед
      		1 : 0
      Норвич Сити
      Борнмут
      		2 : 2 3 : 5
      Ньюпорт Каунти
      Портсмут
      		3 : 2
      Оксфорд Юнайтед
      Кристал Пэлас
      		0 : 2
      Барроу
      Линкольн Сити
      		2 : 2 1 : 3
      Стокпорт Каунти
      Лестер Сити
      		0 : 0 1 : 3
      Гримсби Таун
      Ноттингем Форест
      		0 : 3
      Брэдфорд Сити
      Блэкберн Роверс
      		1 : 2
      Вулверхэмптон
      Престон Норт Энд
      		2 : 1
      Флитвуд Таун
      Эвертон
      		0 : 1
      Дерби Каунти
      Вест Бромвич Альбион
      		1 : 0
      Ротерхэм Юнайтед
      Моркам
      		0 : 1
      Уиком Уондерерс
      Бристоль Сити
      		1 : 3
      Транмир Роверс
      Ньюкасл Юнайтед
      		1 : 2
      Лидс Юнайтед
      Барнсли
      		3 : 1
      Форест Грин Роверс
      Брайтон энд Хоув Альбион
      		0 : 3
      3-й раунд
      Метка
      A02
      		 Лестер Сити
      Ньюпорт Каунти
      		3 : 0
      A05
      		 Бёрнли
      Кроули Таун
      		3 : 1
      A08
      		 Борнмут
      Эвертон
      		4 : 1
      A09
      		 Милтон-Кинс Донс
      Моркам
      		2 : 0
      A11
      		 Бристоль Сити
      Линкольн Сити
      		1 : 3
      A12
      		 Стивенидж
      Чарльтон Атлетик
      		1 : 1 4 : 5
      A13
      		 Брентфорд
      Гиллингем
      		1 : 1 5 : 6
      A01
      		 Вест Хэм Юнайтед
      Блэкберн Роверс
      		2 : 2 9 : 10
      A03
      		 Вулверхэмптон
      Лидс Юнайтед
      		1 : 0
      A04
      		 Ноттингем Форест
      Тоттенхэм Хотспур
      		2 : 0
      A14
      		 Саутгемптон
      Шеффилд Уэнсдей
      		1 : 1 6 : 5
      A15
      		 Ньюкасл Юнайтед
      Кристал Пэлас
      		0 : 0 3 : 2
      A16
      		 Арсенал
      Брайтон энд Хоув Альбион
      		1 : 3
      A07
      		 Ливерпуль
      Дерби Каунти
      		0 : 0 3 : 2
      A10
      		 Манчестер Сити
      Челси
      		2 : 0
      A06
      		 Манчестер Юнайтед
      Астон Вилла
      		4 : 2
      1/8 финала
      Метка
      B01
      		 Вулверхэмптон
      Гиллингем
      		2 : 0
      B02
      		 Милтон-Кинс Донс
      Лестер Сити
      		0 : 3
      B03
      		 Саутгемптон
      Линкольн Сити
      		2 : 1
      B05
      		 Ньюкасл Юнайтед
      Борнмут
      		1 : 0
      B04
      		 Блэкберн Роверс
      Ноттингем Форест
      		1 : 4
      B06
      		 Чарльтон Атлетик
      Брайтон энд Хоув Альбион
      		0 : 0 4 : 3
      B07
      		 Манчестер Юнайтед
      Бёрнли
      		2 : 0
      B08
      		 Манчестер Сити
      Ливерпуль
      		3 : 2
      1/4 финала
      Метка
      QF2
      		 Ньюкасл Юнайтед
      Лестер Сити
      		2 : 0
      QF1
      		 Манчестер Юнайтед
      Чарльтон Атлетик
      		3 : 0
      QF3
      		 Ноттингем Форест
      Вулверхэмптон
      		1 : 1 4 : 3
      QF4
      		 Саутгемптон
      Манчестер Сити
      		2 : 0
      1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      SF1
      		 Саутгемптон
      Ньюкасл Юнайтед
      Саутгемптон
      Ньюкасл Юнайтед
      0 : 1
      Ньюкасл Юнайтед
      Саутгемптон
      2 : 1
      0
      2
      1
      3
      SF2
      		 Ноттингем Форест
      Манчестер Юнайтед
      Ноттингем Форест
      Манчестер Юнайтед
      0 : 3
      Манчестер Юнайтед
      Ноттингем Форест
      01.02
      0
      1
      0
      3

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