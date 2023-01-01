Манчестер Юнайтед - Лидс Юнайтед 08 Февраля прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
08 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Лидс Юнайтед, которое состоится 08 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Джесси Марш
История личных встреч
|20.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|2 : 4
|14.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|5 : 1
|25.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|0 : 0
|20.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|6 : 2
|17.07.2019
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2019
|4 : 0
|20.09.2011
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|16
|2
|2
|45-17
|50
|83.3
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|21
|14
|3
|4
|53-21
|45
|71.4
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|21
|13
|3
|5
|34-26
|42
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|10
|10
|1
|34-12
|40
|63.5
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|22
|12
|3
|7
|41-31
|39
|59.1
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|10
|4
|6
|38-27
|34
|56.7
|7
|Брентфорд
|21
|8
|9
|4
|35-28
|33
|52.4
|8
|Фулхэм
|22
|9
|5
|8
|32-30
|32
|48.5
|9
|Челси
|21
|8
|6
|7
|22-21
|30
|47.6
|10
|Ливерпуль
|20
|8
|5
|7
|34-28
|29
|48.3
|11
|Астон Вилла
|21
|8
|4
|9
|25-31
|28
|44.4
|12
|Кристал Пэлас
|21
|6
|6
|9
|19-29
|24
|38.1
|13
|Ноттингем Форест
|21
|6
|6
|9
|17-35
|24
|38.1
|14
|Лестер Сити
|21
|6
|3
|12
|32-37
|21
|33.3
|15
|Вулверхэмптон
|21
|5
|5
|11
|15-30
|20
|31.7
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|5
|4
|12
|18-26
|19
|30.2
|17
|Лидс Юнайтед
|20
|4
|6
|10
|26-34
|18
|30.0
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|21
|4
|6
|11
|16-28
|18
|28.6
| 19
Зона вылета
|Борнмут
|21
|4
|5
|12
|19-43
|17
|27.0
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|21
|4
|3
|14
|17-38
|15
|23.8