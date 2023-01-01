Локомотив - Спартак М 22 Февраля прямая трансляция
22 Февраля 2023 года в 20:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив - Спартак М, которое состоится 22 Февраля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|12.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 2
|18.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 0
|02.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|1 : 0
|07.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|1 : 1
|11.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|2 : 0
|23.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|2 : 1
|08.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 1
|05.02.2020
|Кубок Матч Премьер
|Тур 2
|1 : 1 2 : 4
|27.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|0 : 3
|29.01.2019
|Фонбет Кубок Матч Премьер
|Тур 3
|4 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|6
|13
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Локомотив М
|6
|11
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|6
|10
|4
|Химки
|6
|2
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|6
|13
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|6
|12
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Зенит
|6
|11
|4
|Факел
|6
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|6
|10
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ростов
|6
|9
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ахмат
|6
|9
|4
|Оренбург
|6
|8
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|6
|14
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|6
|13
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|6
|7
|4
|Сочи
|6
|2