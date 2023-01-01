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Локомотив - Спартак М 22 Февраля прямая трансляция

22 Февраля 2023 года в 20:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Локомотив МСпартак М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив - Спартак М, которое состоится 22 Февраля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Локомотив М
      Москва
      Спартак М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияМихаил Михайлович Галактионов
      ИспанияГильермо Абаскаль
      История личных встреч
      12.11.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 17 Локомотив М1 : 2Спартак М
      18.09.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 10 Спартак М1 : 0Локомотив М
      02.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Локомотив М1 : 0Спартак М
      07.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Спартак М1 : 1Локомотив М
      11.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Локомотив М2 : 0Спартак М
      23.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Спартак М2 : 1Локомотив М
      08.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Спартак М1 : 1Локомотив М
      05.02.2020 Кубок Матч Премьер Тур 2 Спартак М1 : 1 2 : 4Локомотив М
      27.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Локомотив М0 : 3Спартак М
      29.01.2019 Фонбет Кубок Матч Премьер Тур 3 Спартак М4 : 0Локомотив М
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИО
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар613
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Локомотив М611
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Пари Нижний Новгород610
      4 Химки62
      Группа B
      КомандаИО
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М613
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов612
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Зенит611
      4 Факел60
      Группа C
      КомандаИО
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Динамо М610
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ростов69
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Ахмат69
      4 Оренбург68
      Группа D
      КомандаИО
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал614
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА613
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М67
      4 Сочи62

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