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Айнтрахт - Бохум 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
31 Марта 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Айнтрахт Ф
Бохум

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Бохум, которое состоится 31 Марта 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Бохум
Бохум
История личных встреч
08.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 9 Бохум3 : 0Айнтрахт Ф
13.03.2022 Германия - Бундеслига Тур 26 Айнтрахт Ф2 : 1Бохум
24.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 9 Бохум2 : 0Айнтрахт Ф
25.09.2013 Кубок Германии 2-й раунд Айнтрахт Ф2 : 0Бохум
26.03.2010 Германия - Бундеслига Тур 28 Бохум1 : 2Айнтрахт Ф
01.11.2009 Германия - Бундеслига Тур 11 Айнтрахт Ф2 : 1Бохум
16.05.2009 Германия - Бундеслига Тур 33 Бохум2 : 0Айнтрахт Ф
06.12.2008 Германия - Бундеслига Тур 16 Айнтрахт Ф4 : 0Бохум
08.03.2008 Германия - Бундеслига Тур 23 Айнтрахт Ф1 : 1Бохум
21.09.2007 Германия - Бундеслига Тур 6 Бохум0 : 0Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Боруссия Д25 17 2 6 55-31 53 70.7
2
Лига чемпионов
Бавария25 15 7 3 72-27 52 69.3
3
Лига чемпионов
Унион25 14 6 5 38-28 48 64.0
4
Лига чемпионов
Фрайбург25 13 7 5 38-34 46 61.3
5
Лига Европы
РБ Лейпциг25 13 6 6 49-30 45 60.0
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф25 11 7 7 46-36 40 53.3
7 Вольфсбург25 10 8 7 44-32 38 50.7
8 Байер25 11 4 10 45-40 37 49.3
9 Майнц25 10 7 8 40-36 37 49.3
10 Боруссия М25 8 7 10 40-44 31 41.3
11 Вердер25 9 4 12 39-48 31 41.3
12 Аугсбург25 8 4 13 32-45 28 37.3
13 Кёльн25 6 9 10 33-44 27 36.0
14 Бохум25 8 1 16 27-56 25 33.3
15 Хоффенхайм25 6 4 15 33-45 22 29.3
16 Герта25 5 6 14 30-48 21 28.0
17
Зона вылета
Шальке-0425 4 9 12 21-45 21 28.0
18
Зона вылета
Штутгарт25 4 8 13 29-42 20 26.7

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