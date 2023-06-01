Спарта - Твенте 08 Июня прямая трансляция
08 Июня 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за Лигу Европы. Финал. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Твенте, которое состоится 08 Июня 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за Лигу Европы. Финал. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
Твенте
Энсхеде
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Шуранди Самбо
|3
|зщ
|Барт Вриндс
|15
|зщ
|Мика Пинту
|14
|пз
|Адил Ауассар
|6
|пз
|Joshua Kitolano
|8
|пз
|Юнес Намли
|10
|пз
|Арно Версейрен
|7
|нп
|Вито ван Кроой
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|11
|нп
|Коки Саито
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|20
|зщ
|Джошуа Бренет
|4
|зщ
|Хулио Плегесуэло
|3
|зщ
|Робин Проппер
|5
|зщ
|Гейс Смал
|23
|пз
|Михал Садилек
|8
|пз
|Рамиз Зерруки
|18
|пз
|Михел Влап
|7
|нп
|Вацлав Черны
|10
|нп
|Виргил Мисидьян
|27
|нп
|Манфред Угальде
Главные тренеры
|Морис Стейн
|Рон Янс
История личных встреч
|23.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 3
|11.11.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 1
|22.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 0
|20.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 1
|28.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 0
|22.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 2
|01.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 0
|05.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 1
|08.02.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|24-й тур
|0 : 3
|17.08.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|1-й тур
|2 : 1
|04.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу Европы. 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1 5 : 4
|01.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу Европы. 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 5
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 1
|13.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|04.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу Европы. 1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|01.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу Европы. 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 5
|12.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|4 : 0