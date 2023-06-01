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Спарта - Твенте 08 Июня прямая трансляция

08 Июня 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за Лигу Европы. Финал. 1-й матч
Спарта
Твенте

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Твенте, которое состоится 08 Июня 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за Лигу Европы. Финал. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
Твенте
Энсхеде
1 Нидерланды вр Ник Олай
2 Нидерланды зщ Шуранди Самбо
3 Нидерланды зщ Барт Вриндс
15 Люксембург зщ Мика Пинту
14 Нидерланды пз Адил Ауассар
6 Норвегия пз Joshua Kitolano
8 Дания пз Юнес Намли
10 Бельгия пз Арно Версейрен
7 Нидерланды нп Вито ван Кроой
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
11 Япония нп Коки Саито
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
20 Нидерланды зщ Джошуа Бренет
4 Испания зщ Хулио Плегесуэло
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
23 Чехия пз Михал Садилек
8 Алжир пз Рамиз Зерруки
18 Нидерланды пз Михел Влап
7 Чехия нп Вацлав Черны
10 Нидерланды нп Виргил Мисидьян
27 Коста-Рика нп Манфред Угальде
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
23.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Твенте3 : 3Спарта
11.11.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Спарта1 : 1Твенте
22.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Твенте2 : 0Спарта
20.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Спарта0 : 1Твенте
28.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Спарта0 : 0Твенте
22.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Твенте0 : 2Спарта
01.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Твенте2 : 0Спарта
05.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Спарта2 : 1Твенте
08.02.2019 Нидерланды - Первый дивизион 24-й тур Спарта0 : 3Твенте
17.08.2018 Нидерланды - Первый дивизион 1-й тур Твенте2 : 1Спарта
04.06.2023 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу Европы. 1/2 финала. 2-й матч Спарта0 : 1 5 : 4
01.06.2023 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу Европы. 1/2 финала. 1-й матч 1 : 2Спарта
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 0 : 5Спарта
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Спарта4 : 1
13.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 2 : 1Спарта
04.06.2023 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу Европы. 1/2 финала. 2-й матч Твенте4 : 0
01.06.2023 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу Европы. 1/2 финала. 1-й матч 1 : 2Твенте
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Твенте3 : 1
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 0 : 5Твенте
12.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Твенте4 : 0

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