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Виктория Пльзень - Фиорентина 11 Апреля прямая трансляция

11 Апреля 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль);
Виктория Пльзень
Фиорентина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Фиорентина, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Фиорентина
Флоренция, Италия
36 Чехия вр Мартин Едличка
3 Чехия зщ Робин Гранач
40 Либерия зщ Сампсон Дью
21 Чехия зщ Вацлав Емелка
6 Чехия пз Лукаш Черв
22 Бразилия пз Каду
10 Чехия пз Ян Копиц
23 Чехия пз Лукаш Калвах
31 Чехия пз Павел Шульц
15 Чехия нп Томаш Хоры
11 Чехия нп Матей Выдра
1 Италия вр Пьетро Терраччано
33 Италия зщ Микаель Кайоде
4 Сербия зщ Никола Миленкович
16 Италия зщ Лука Раньери
3 Италия зщ Кристиано Бираги
38 Италия пз Роландо Мандрагора
5 Италия пз Джакомо Бонавентура
72 Чехия пз Антонин Барак
10 Аргентина нп Николас Гонсалес
7 Италия нп Риккардо Соттиль
20 Италия нп Андреа Белотти
Главные тренеры
Чехия Мирослав Коубек
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
06.04.2024 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 27-й тур 0 : 0Виктория Пльзень
30.03.2024 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 26-й тур Виктория Пльзень1 : 3
17.03.2024 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 25-й тур 1 : 2Виктория Пльзень
14.03.2024 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Виктория Пльзень0 : 0 3 : 1
10.03.2024 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 24-й тур Виктория Пльзень4 : 0
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 1 : 0Фиорентина
03.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Фиорентина1 : 0
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур Фиорентина1 : 2
14.03.2024 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Фиорентина1 : 1
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Фиорентина2 : 2
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
2 : 1 3 : 0
Аякс
Астон Вилла
0 : 0 4 : 0
Олимпиакос
Маккаби Т-А
1 : 4 1 : 6 ДВ
Штурм
Лилль
0 : 3 1 : 1
Команда12
Юнион
Фенербахче
0 : 3 0 : 1
Серветт
Виктория Пльзень
0 : 0 0 : 0 3 : 1
Динамо З
ПАОК
2 : 0 5 : 1
Маккаби Х
Фиорентина
3 : 4 1 : 1
1/4 финала
Команда12
Виктория Пльзень
Фиорентина
11.0418.04
Олимпиакос
Фенербахче
11.0418.04
Команда12
Астон Вилла
Лилль
11.0418.04
Брюгге
ПАОК
11.0418.04
1/2 финала
Команда12
WQF3
WQF2
02.0509.05
Команда12
WQF4
WQF1
02.0509.05
Финал
WSF1
WSF2
29.05

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