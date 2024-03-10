Виктория Пльзень - Фиорентина 11 Апреля прямая трансляция
11 Апреля 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Фиорентина, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Фиорентина
Флоренция, Италия
|36
|вр
|Мартин Едличка
|3
|зщ
|Робин Гранач
|40
|зщ
|Сампсон Дью
|21
|зщ
|Вацлав Емелка
|6
|пз
|Лукаш Черв
|22
|пз
|Каду
|10
|пз
|Ян Копиц
|23
|пз
|Лукаш Калвах
|31
|пз
|Павел Шульц
|15
|нп
|Томаш Хоры
|11
|нп
|Матей Выдра
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|16
|зщ
|Лука Раньери
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|72
|пз
|Антонин Барак
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|7
|нп
|Риккардо Соттиль
|20
|нп
|Андреа Белотти
Главные тренеры
|Мирослав Коубек
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|06.04.2024
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 27-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 26-й тур
|1 : 3
|17.03.2024
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 25-й тур
|1 : 2
|14.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 0 3 : 1
|10.03.2024
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 24-й тур
|4 : 0
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|03.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 2
|14.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Штурм
Слован Бр
|4 : 1
|0 : 1
| Юнион
Айнтрахт Ф
|2 : 2
|1 : 2
| Олимпиакос
Ференцварош
|1 : 0
|0 : 1
| Мольде
Легия
|3 : 2
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Серветт
Лудогорец
|0 : 0
|0 : 1
| Бетис
Динамо З
|0 : 1
|1 : 1
| Аякс
Будё-Глимт
|2 : 2
|1 : 2 ДВ
| Маккаби Х
Гент
|1 : 0
|1 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Мольде
Брюгге
|2 : 1
|3 : 0
| Аякс
Астон Вилла
|0 : 0
|4 : 0
| Олимпиакос
Маккаби Т-А
|1 : 4
|1 : 6 ДВ
| Штурм
Лилль
|0 : 3
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| Юнион
Фенербахче
|0 : 3
|0 : 1
| Серветт
Виктория Пльзень
|0 : 0
|0 : 0 3 : 1
| Динамо З
ПАОК
|2 : 0
|5 : 1
| Маккаби Х
Фиорентина
|3 : 4
|1 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Виктория Пльзень
Фиорентина
|11.04
|18.04
| Олимпиакос
Фенербахче
|11.04
|18.04
|Команда
|1
|2
| Астон Вилла
Лилль
|11.04
|18.04
| Брюгге
ПАОК
|11.04
|18.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| WQF3
WQF2
|02.05
|09.05
|Команда
|1
|2
| WQF4
WQF1
|02.05
|09.05
Финал
| WSF1
WSF2
|29.05