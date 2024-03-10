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Астон Вилла - Лилль 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
11 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Астон Вилла
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Лилль, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Лилль
Лилль, Франция
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
4АнглиязщЭзри Конса
3БразилиязщДиего Карлос
14ИспаниязщПау Торрес
15ИспаниязщАлекс Морено
6БразилияпзДуглас Луис
7ШотландияпзДжон Макгинн
27АнглияпзМорган Роджерс
31ЯмайканпЛеон Бэйли
19ФранциянпМусса Диаби
11АнглиянпОлли Уоткинс
30ФранцияврЛюка Шевалье
22ПортугалиязщТьяго Сантос
18ФранциязщБафоде Диаките
15ФранциязщЛени Йоро
31Бразилиязщ Исмаили
21ФранцияпзБенжамен Андре
6АлжирпзНабиль Бенталеб
10ФранцияпзРеми Кабелла
7ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
23КосовопзЭдон Жегрова
9КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
06.04.2024Англия - Премьер-лига32-й турАстон Вилла3 : 3
03.04.2024Англия - Премьер-лига31-й тур4 : 1Астон Вилла
30.03.2024Англия - Премьер-лига30-й турАстон Вилла2 : 0
17.03.2024Англия - Премьер-лига29-й тур1 : 1Астон Вилла
14.03.2024Лига конференций1/8 финала. 2-й матчАстон Вилла4 : 0
05.04.2024Франция - Лига 128-й турЛилль3 : 1
29.03.2024Франция - Лига 127-й турЛилль2 : 1
17.03.2024Франция - Лига 126-й тур1 : 1Лилль
14.03.2024Лига конференций1/8 финала. 2-й матчЛилль1 : 1
10.03.2024Франция - Лига 125-й турЛилль2 : 2
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
2 : 1 3 : 0
Аякс
Астон Вилла
0 : 0 4 : 0
Олимпиакос
Маккаби Т-А
1 : 4 1 : 6 ДВ
Штурм
Лилль
0 : 3 1 : 1
Команда12
Юнион
Фенербахче
0 : 3 0 : 1
Серветт
Виктория Пльзень
0 : 0 0 : 0 3 : 1
Динамо З
ПАОК
2 : 0 5 : 1
Маккаби Х
Фиорентина
3 : 4 1 : 1
1/4 финала
Команда12
Виктория Пльзень
Фиорентина
11.0418.04
Олимпиакос
Фенербахче
11.0418.04
Команда12
Астон Вилла
Лилль
11.0418.04
Брюгге
ПАОК
11.0418.04
1/2 финала
Команда12
WQF3
WQF2
02.0509.05
Команда12
WQF4
WQF1
02.0509.05
Финал
WSF1
WSF2
29.05

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