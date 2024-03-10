Астон Вилла - Лилль 11 Апреля прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
11 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Лилль, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Лилль
Лилль, Франция
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|15
|зщ
|Алекс Морено
|6
|пз
|Дуглас Луис
|7
|пз
|Джон Макгинн
|27
|пз
|Морган Роджерс
|31
|нп
|Леон Бэйли
|19
|нп
|Мусса Диаби
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|15
|зщ
|Лени Йоро
|31
|зщ
|Исмаили
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|10
|пз
|Реми Кабелла
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|23
|пз
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 3
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|17.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|14.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 0
|05.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|3 : 1
|29.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 1
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|14.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Штурм
Слован Бр
|4 : 1
|0 : 1
| Юнион
Айнтрахт Ф
|2 : 2
|1 : 2
| Олимпиакос
Ференцварош
|1 : 0
|0 : 1
| Мольде
Легия
|3 : 2
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Серветт
Лудогорец
|0 : 0
|0 : 1
| Бетис
Динамо З
|0 : 1
|1 : 1
| Аякс
Будё-Глимт
|2 : 2
|1 : 2 ДВ
| Маккаби Х
Гент
|1 : 0
|1 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Мольде
Брюгге
|2 : 1
|3 : 0
| Аякс
Астон Вилла
|0 : 0
|4 : 0
| Олимпиакос
Маккаби Т-А
|1 : 4
|1 : 6 ДВ
| Штурм
Лилль
|0 : 3
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| Юнион
Фенербахче
|0 : 3
|0 : 1
| Серветт
Виктория Пльзень
|0 : 0
|0 : 0 3 : 1
| Динамо З
ПАОК
|2 : 0
|5 : 1
| Маккаби Х
Фиорентина
|3 : 4
|1 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Виктория Пльзень
Фиорентина
|11.04
|18.04
| Олимпиакос
Фенербахче
|11.04
|18.04
|Команда
|1
|2
| Астон Вилла
Лилль
|11.04
|18.04
| Брюгге
ПАОК
|11.04
|18.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| WQF3
WQF2
|02.05
|09.05
|Команда
|1
|2
| WQF4
WQF1
|02.05
|09.05
Финал
| WSF1
WSF2
|29.05