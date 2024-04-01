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Олимпиакос - Фенербахче 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
11 Апреля 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Олимпиакос
Фенербахче

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Фенербахче, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Фенербахче
Стамбул, Турция
88ГрецияврКонстантинос Цолакис
23Бразилиязщ Родиней
45ГрециязщПанайотис Рецос
36АнглиязщNelson Abbey
27АнглиязщОмар Ричардс
19ГрецияпзГеоргиос Масурас
5ПортугалияпзАндре Орта
32АргентинапзСантьяго Эссе
10ПортугалиянпЖелсон Мартинш
9МарокконпАйюб Эль-Кааби
22ЧерногориянпСтеван Йоветич
40ХорватияврДоминик Ливакович
16ТурциязщМерт Мюльдюр
6ГаназщАлександер Джику
24НидерландызщДжейден Остерволде
7ТурциязщФерди Кадыоглу
33Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
26СловенияпзМиха Зайц
17ТурцияпзИрфан Кахведжи
53ПольшапзСебастьян Шиманьски
10СербиянпДушан Тадич
9Босния и ГерцеговинанпЭдин Джеко
Главные тренеры
ИспанияХосе Луис Мендилибар
ПортугалияЖорже Жезуш
ТурцияИсмаил Картал
История личных встреч
25.11.2021Лига ЕвропыГруппа D. 5-й турОлимпиакос1 : 0Фенербахче
30.09.2021Лига ЕвропыГруппа D. 2-й турФенербахче0 : 3Олимпиакос
07.04.2024Греция - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 30-й тур1 : 5Олимпиакос
03.04.2024Греция - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 29-й турОлимпиакос3 : 0
31.03.2024Греция - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 28-й тур1 : 0Олимпиакос
14.03.2024Лига конференций1/8 финала. 2-й матч1 : 6 ДВОлимпиакос
10.03.2024Греция - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 27-й турОлимпиакос1 : 3
03.04.2024Турция - Суперлига31-й турФенербахче4 : 2
17.03.2024Турция - Суперлига30-й тур2 : 3Фенербахче
14.03.2024Лига конференций1/8 финала. 2-й матчФенербахче0 : 1
10.03.2024Турция - Суперлига29-й турФенербахче4 : 1
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матч0 : 3Фенербахче
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
2 : 1 3 : 0
Аякс
Астон Вилла
0 : 0 4 : 0
Олимпиакос
Маккаби Т-А
1 : 4 1 : 6 ДВ
Штурм
Лилль
0 : 3 1 : 1
Команда12
Юнион
Фенербахче
0 : 3 0 : 1
Серветт
Виктория Пльзень
0 : 0 0 : 0 3 : 1
Динамо З
ПАОК
2 : 0 5 : 1
Маккаби Х
Фиорентина
3 : 4 1 : 1
1/4 финала
Команда12
Виктория Пльзень
Фиорентина
11.0418.04
Олимпиакос
Фенербахче
11.0418.04
Команда12
Астон Вилла
Лилль
11.0418.04
Брюгге
ПАОК
11.0418.04
1/2 финала
Команда12
WQF3
WQF2
02.0509.05
Команда12
WQF4
WQF1
02.0509.05
Финал
WSF1
WSF2
29.05

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