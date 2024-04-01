Олимпиакос - Фенербахче 11 Апреля прямая трансляция
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
11 Апреля 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Фенербахче, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Фенербахче
Стамбул, Турция
|88
|вр
|Константинос Цолакис
|23
|зщ
|Родиней
|45
|зщ
|Панайотис Рецос
|36
|зщ
|Nelson Abbey
|27
|зщ
|Омар Ричардс
|19
|пз
|Георгиос Масурас
|5
|пз
|Андре Орта
|32
|пз
|Сантьяго Эссе
|10
|нп
|Желсон Мартинш
|9
|нп
|Айюб Эль-Кааби
|22
|нп
|Стеван Йоветич
|40
|вр
|Доминик Ливакович
|16
|зщ
|Мерт Мюльдюр
|6
|зщ
|Александер Джику
|24
|зщ
|Джейден Остерволде
|7
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|33
|пз
|Раде Крунич
|26
|пз
|Миха Зайц
|17
|пз
|Ирфан Кахведжи
|53
|пз
|Себастьян Шиманьски
|10
|нп
|Душан Тадич
|9
|нп
|Эдин Джеко
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Жорже Жезуш
|Исмаил Картал
История личных встреч
|25.11.2021
|Лига Европы
|Группа D. 5-й тур
|1 : 0
|30.09.2021
|Лига Европы
|Группа D. 2-й тур
|0 : 3
|07.04.2024
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 30-й тур
|1 : 5
|03.04.2024
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 29-й тур
|3 : 0
|31.03.2024
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 28-й тур
|1 : 0
|14.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 6 ДВ
|10.03.2024
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 27-й тур
|1 : 3
|03.04.2024
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|4 : 2
|17.03.2024
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|2 : 3
|14.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1
|10.03.2024
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|4 : 1
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 3
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Штурм
Слован Бр
|4 : 1
|0 : 1
| Юнион
Айнтрахт Ф
|2 : 2
|1 : 2
| Олимпиакос
Ференцварош
|1 : 0
|0 : 1
| Мольде
Легия
|3 : 2
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Серветт
Лудогорец
|0 : 0
|0 : 1
| Бетис
Динамо З
|0 : 1
|1 : 1
| Аякс
Будё-Глимт
|2 : 2
|1 : 2 ДВ
| Маккаби Х
Гент
|1 : 0
|1 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Мольде
Брюгге
|2 : 1
|3 : 0
| Аякс
Астон Вилла
|0 : 0
|4 : 0
| Олимпиакос
Маккаби Т-А
|1 : 4
|1 : 6 ДВ
| Штурм
Лилль
|0 : 3
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| Юнион
Фенербахче
|0 : 3
|0 : 1
| Серветт
Виктория Пльзень
|0 : 0
|0 : 0 3 : 1
| Динамо З
ПАОК
|2 : 0
|5 : 1
| Маккаби Х
Фиорентина
|3 : 4
|1 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Виктория Пльзень
Фиорентина
|11.04
|18.04
| Олимпиакос
Фенербахче
|11.04
|18.04
|Команда
|1
|2
| Астон Вилла
Лилль
|11.04
|18.04
| Брюгге
ПАОК
|11.04
|18.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| WQF3
WQF2
|02.05
|09.05
|Команда
|1
|2
| WQF4
WQF1
|02.05
|09.05
Финал
| WSF1
WSF2
|29.05