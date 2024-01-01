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Мидлсбро - Лидс Юнайтед 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
22 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур
Мидлсбро
Лидс Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Лидс Юнайтед, которое состоится 22 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Лидс Юнайтед3 : 2Мидлсбро
26.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Мидлсбро0 : 1Лидс Юнайтед
30.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Лидс Юнайтед4 : 0Мидлсбро
09.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Мидлсбро1 : 1Лидс Юнайтед
31.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Мидлсбро
02.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Мидлсбро3 : 0Лидс Юнайтед
19.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Мидлсбро
15.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Мидлсбро
27.09.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Мидлсбро3 : 0Лидс Юнайтед
21.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Мидлсбро0 : 1Лидс Юнайтед
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 1 : 1Мидлсбро
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 2 : 2Мидлсбро
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Мидлсбро2 : 0
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Мидлсбро2 : 0
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 1 : 1Мидлсбро
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Лидс Юнайтед0 : 1
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Лидс Юнайтед0 : 0
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 2 : 1Лидс Юнайтед
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Лидс Юнайтед3 : 1
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 2 : 2Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4391
2
Повышение
Ипсвич Таун4389
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4387
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4384
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4472
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4472
7 Халл Сити4366
8 Ковентри Сити4263
9 Мидлсбро4363
10 Престон Норт Энд4463
11 Кардифф Сити4462
12 Бристоль Сити4459
13 Сандерленд4456
14 Суонси Сити4456
15 Уотфорд4453
16 Миллуолл4453
17 Сток Сити4450
18 Куинз Парк Рейнджерс4450
19 Блэкберн Роверс4449
20 Плимут Аргайл4448
21 Шеффилд Уэнсдей4447
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4446
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4444
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4424

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