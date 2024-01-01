Мидлсбро - Лидс Юнайтед 22 Апреля прямая трансляция
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
22 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Лидс Юнайтед, которое состоится 22 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|3 : 2
|26.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|0 : 1
|30.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|4 : 0
|09.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|1 : 1
|31.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 0
|02.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|3 : 0
|19.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 1
|15.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|0 : 0
|27.09.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|3 : 0
|21.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|0 : 1
|13.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|10.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 0
|01.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|2 : 0
|29.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 1
|09.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 1
|01.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|3 : 1
|29.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лестер Сити
|43
|91
| 2
Повышение
|Ипсвич Таун
|43
|89
| 3
Плей-офф за повышение
|Лидс Юнайтед
|43
|87
| 4
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|43
|84
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|44
|72
| 6
Плей-офф за повышение
|Норвич Сити
|44
|72
|7
|Халл Сити
|43
|66
|8
|Ковентри Сити
|42
|63
|9
|Мидлсбро
|43
|63
|10
|Престон Норт Энд
|44
|63
|11
|Кардифф Сити
|44
|62
|12
|Бристоль Сити
|44
|59
|13
|Сандерленд
|44
|56
|14
|Суонси Сити
|44
|56
|15
|Уотфорд
|44
|53
|16
|Миллуолл
|44
|53
|17
|Сток Сити
|44
|50
|18
|Куинз Парк Рейнджерс
|44
|50
|19
|Блэкберн Роверс
|44
|49
|20
|Плимут Аргайл
|44
|48
|21
|Шеффилд Уэнсдей
|44
|47
| 22
Зона вылета
|Бирмингем Сити
|44
|46
| 23
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|44
|44
| 24
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|44
|24