Бостон Брюинз - Торонто Мэйпл Лифс 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
23 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 2-й матч
Главный судья: Жан Эбер (Монктон, Канада);
2-й период
2 : 1
- 10:181:0Морган Гики
- 19:522:1Давид Пастрняк
0'
20'
40'
60'
- 10:321:1Макс Доми
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 23 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
|1
|вр
|Джереми Свейман
|35
|вр
|Линус Улльмарк
|12
|зщ
|Кевин Шаттенкирк
|25
|зщ
|Брэндон Карло
|27
|зщ
|Хампус Линдхольм
|48
|зщ
|Мэтт Грызлик
|52
|зщ
|Эндрю Пик
|73
|зщ
|Чарли Макэвой
|11
|нп
|Трент Фредерик
|13
|нп
|Чарли Койл
|18
|нп
|Павел Заха
|19
|нп
|Джон Бичер
|39
|нп
|Морган Гики
|43
|нп
|Дэнтон Хайнен
|61
|нп
|Пэт Марун
|63
|нп
|Брэд Маршан
|70
|нп
|Йеспер Боквист
|74
|нп
|Джейк Дебраск
|88
|нп
|Давид Пастрняк
|94
|нп
|Якуб Лауко
|35
|вр
|Илья Самсонов
|60
|вр
|Джозеф Уолл
|2
|зщ
|Симон Бенуа
|20
|зщ
|Джоэль Эдмундсон
|22
|зщ
|Джейк Маккейб
|37
|зщ
|Тимоти Лильегрен
|44
|зщ
|Морган Райлли
|46
|зщ
|Илья Любушкин
|11
|нп
|Макс Доми
|16
|нп
|Митчелл Марнер
|19
|нп
|Калле Йернкрок
|23
|нп
|Мэтт Нис
|24
|нп
|Коннор Дьюар
|29
|нп
|Понтус Хольмберг
|34
|нп
|Остон Мэттьюс
|59
|нп
|Тайлер Бертуцци
|64
|нп
|Давид Кемпф
|75
|нп
|Райан Ривз
|89
|нп
|Николас Робертсон
|91
|нп
|Джон Таварес
Главные тренеры
|Джим Монтгомери
|Шелдон Киф
История личных встреч
|21.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 1-й матч
|5 : 1
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|07.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|02.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|15.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|06.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|21.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 1-й матч
|5 : 1
|17.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|16.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|21.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 1-й матч
|5 : 1
|18.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|17.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
|3 : 1
|23.04
|26.04
|27.04
|30.04
|02.05
|04.05
1
0
| Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
|5 : 1
|23.04
|25.04
|28.04
|30.04
|02.05
|04.05
1
0
| Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
|3 : 2
|24.04
|26.04
|28.04
|29.04
|01.05
|04.05
1
0
| Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
|4 : 1
|24.04
|27.04
|29.04
|01.05
|03.05
|05.05
1
0
1/4 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
|7 : 6
|24.04
|27.04
|28.04
|30.04
|02.05
|04.05
1
0
| Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
|4 : 2
|24.04
|27.04
|29.04
|30.04
|03.05
|05.05
1
0
| Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
|23.04
|25.04
|28.04
|29.04
|01.05
|03.05
|05.05
0
0
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
|23.04
|25.04
|27.04
|29.04
|01.05
|03.05
|05.05
0
0