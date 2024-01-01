03:20 ()
Свернуть список

Бостон Брюинз - Торонто Мэйпл Лифс 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
23 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 2-й матч
Главный судья: Жан Эбер (Монктон, Канада);
Бостон Брюинз
2-й период
2 : 1
Торонто Мэйпл Лифс

  • 10:18
    1:0
    Морган Гики
  • 19:52
    2:1
    Давид Пастрняк
0'
20'
40'
60'
  • 10:32
    1:1
    Макс Доми
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 23 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1СШАврДжереми Свейман
35ШвецияврЛинус Улльмарк
12СШАзщКевин Шаттенкирк
25СШАзщБрэндон Карло
27ШвециязщХампус Линдхольм
48СШАзщМэтт Грызлик
52СШАзщЭндрю Пик
73СШАзщЧарли Макэвой
11СШАнпТрент Фредерик
13СШАнпЧарли Койл
18ЧехиянпПавел Заха
19СШАнпДжон Бичер
39КанаданпМорган Гики
43КанаданпДэнтон Хайнен
61СШАнпПэт Марун
63КанаданпБрэд Маршан
70ШвециянпЙеспер Боквист
74КанаданпДжейк Дебраск
88ЧехиянпДавид Пастрняк
94ЧехиянпЯкуб Лауко
35РоссияврИлья Самсонов
60СШАврДжозеф Уолл
2КанадазщСимон Бенуа
20КанадазщДжоэль Эдмундсон
22СШАзщДжейк Маккейб
37ШвециязщТимоти Лильегрен
44КанадазщМорган Райлли
46РоссиязщИлья Любушкин
11КанаданпМакс Доми
16КанаданпМитчелл Марнер
19ШвециянпКалле Йернкрок
23СШАнпМэтт Нис
24КанаданпКоннор Дьюар
29ШвециянпПонтус Хольмберг
34СШАнпОстон Мэттьюс
59КанаданпТайлер Бертуцци
64ЧехиянпДавид Кемпф
75КанаданпРайан Ривз
89СШАнпНиколас Робертсон
91КанаданпДжон Таварес
Главные тренеры
КанадаДжим Монтгомери
КанадаШелдон Киф
История личных встреч
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Бостон Брюинз5 : 1Торонто Мэйпл Лифс
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 1Торонто Мэйпл Лифс
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 4Бостон Брюинз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 4 ОТБостон Брюинз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2 БТоронто Мэйпл Лифс
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 1 ОТТоронто Мэйпл Лифс
02.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 5Бостон Брюинз
15.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 3Торонто Мэйпл Лифс
06.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 1Бостон Брюинз
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 2Бостон Брюинз
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Бостон Брюинз5 : 1Торонто Мэйпл Лифс
17.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3
16.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0
14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Бостон Брюинз5 : 1Торонто Мэйпл Лифс
18.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Торонто Мэйпл Лифс
17.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Торонто Мэйпл Лифс
14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 5 ОТ
12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 6
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
3 : 1 23.0426.0427.0430.0402.0504.05
1
0
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
5 : 1 23.0425.0428.0430.0402.0504.05
1
0
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 2 24.0426.0428.0429.0401.0504.05
1
0
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
4 : 1 24.0427.0429.0401.0503.0505.05
1
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
7 : 6 24.0427.0428.0430.0402.0504.05
1
0
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
4 : 2 24.0427.0429.0430.0403.0505.05
1
0
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
23.0425.0428.0429.0401.0503.0505.05
0
0
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
23.0425.0427.0429.0401.0503.0505.05
0
0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close