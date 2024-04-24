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Лорьян - ПСЖ 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
24 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Лорьян
ПСЖ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - ПСЖ, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
ПСЖ
Париж
38 Швейцария вр Ивон Мвого
13 Сенегал зщ Формоз Менди
32 Гана зщ Натаниэль Аджей
95 Франция зщ Сулейман Туре
7 Греция зщ Панос Кацерис
12 Камерун зщ Дарлин Йонгва
14 Франция пз Тьемуэ Бакайоко
6 Марокко пз Имран Луза
21 Франция пз Жюльен Понсо
44 Франция пз Айман Кари
9 Кот-д'Ивуар нп Мохамед Бамба
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
19 Южная Корея пз Ли Кан Ин
17 Португалия пз Витинья
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
10 Франция нп Усман Дембеле
7 Франция нп Килиан Мбаппе
29 Франция нп Брэдли Баркола
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Испания Луис Энрике
История личных встреч
12.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур ПСЖ0 : 0Лорьян
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур ПСЖ1 : 3Лорьян
06.11.2022 Франция - Лига 1 14-й тур Лорьян1 : 2ПСЖ
03.04.2022 Франция - Лига 1 30-й тур ПСЖ5 : 1Лорьян
22.12.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Лорьян1 : 1ПСЖ
31.01.2021 Франция - Лига 1 22-й тур Лорьян3 : 2ПСЖ
16.12.2020 Франция - Лига 1 15-й тур ПСЖ2 : 0Лорьян
19.01.2020 Кубок Франции 1/16 финала Лорьян0 : 1ПСЖ
12.03.2017 Франция - Лига 1 29-й тур Лорьян1 : 2ПСЖ
21.12.2016 Франция - Лига 1 19-й тур ПСЖ5 : 0Лорьян
19.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур 3 : 0Лорьян
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 2 : 0Лорьян
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Лорьян0 : 1
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 2 : 2Лорьян
09.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Лорьян0 : 2
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур ПСЖ4 : 1
16.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч 1 : 4ПСЖ
10.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч ПСЖ2 : 3
06.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур ПСЖ1 : 1
03.04.2024 Кубок Франции 1/2 финала ПСЖ1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2966
2
Лига чемпионов
Монако2955
3
Лига чемпионов
Брест3053
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2952
5
Лига Европы
Ницца2947
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3046
7 Ренн3042
8 Лион3041
9 Марсель2940
10 Реймс3040
11 Тулуза3037
12 Монпелье3036
13 Страсбург3036
14 Нант3031
15 Метц3029
16 Гавр3028
17
Зона вылета
Лорьян2926
18
Зона вылета
Клермон3022

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