Лорьян - ПСЖ 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
24 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - ПСЖ, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
ПСЖ
Париж
|38
|вр
|Ивон Мвого
|13
|зщ
|Формоз Менди
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|7
|зщ
|Панос Кацерис
|12
|зщ
|Дарлин Йонгва
|14
|пз
|Тьемуэ Бакайоко
|6
|пз
|Имран Луза
|21
|пз
|Жюльен Понсо
|44
|пз
|Айман Кари
|9
|нп
|Мохамед Бамба
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|17
|пз
|Витинья
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Луис Энрике
История личных встреч
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 2
|03.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|5 : 1
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 2
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 0
|19.01.2020
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 1
|12.03.2017
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|21.12.2016
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|5 : 0
|19.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 0
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 2
|09.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|4 : 1
|16.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 4
|10.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 3
|06.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|03.04.2024
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|29
|66
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|29
|55
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|30
|53
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|29
|52
| 5
Лига Европы
|Ницца
|29
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|30
|46
|7
|Ренн
|30
|42
|8
|Лион
|30
|41
|9
|Марсель
|29
|40
|10
|Реймс
|30
|40
|11
|Тулуза
|30
|37
|12
|Монпелье
|30
|36
|13
|Страсбург
|30
|36
|14
|Нант
|30
|31
|15
|Метц
|30
|29
|16
|Гавр
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|30
|22