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Нефтехимик - Шинник 24 Апреля прямая трансляция

24 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 29-й тур
Нефтехимик
Шинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Шинник, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Туркменистан Дмитрий Иванович Хомуха
История личных встреч
03.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Шинник1 : 0Нефтехимик
26.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Шинник3 : 0Нефтехимик
04.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Нефтехимик1 : 0Шинник
07.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Нефтехимик1 : 1Шинник
13.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Шинник1 : 2Нефтехимик
14.09.2019 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Нефтехимик2 : 2Шинник
29.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Шинник2 : 1Нефтехимик
08.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Нефтехимик1 : 2Шинник
30.04.2014 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Шинник3 : 0Нефтехимик
07.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Нефтехимик1 : 2Шинник
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур 0 : 3Нефтехимик
15.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Нефтехимик0 : 3
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 0 : 1Нефтехимик
31.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Нефтехимик1 : 1
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур 1 : 3Нефтехимик
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Шинник0 : 1
13.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 0 : 1Шинник
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 0 : 2Шинник
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Шинник0 : 0
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур 1 : 0Шинник
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Динамо Мх2750
2
Повышение
Акрон2749
3
Плей-офф за повышение
Химки2748
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2745
5 Родина2744
6 Нефтехимик2740
7 Тюмень2740
8 Алания2737
9 Енисей2736
10 КАМАЗ2736
11 Торпедо М2735
12 СКА-Хабаровск2734
13 Шинник2734
14 Черноморец2731
15 Сокол2728
16
Зона вылета
Ленинградец2726
17
Зона вылета
Волгарь2725
18
Зона вылета
Кубань2722

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