01:42 ()
Свернуть список

Динамо Мх - Арсенал 24 Апреля прямая трансляция

24 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 29-й тур
Динамо Мх
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Арсенал, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Арсенал
Тула
Главные тренеры
Туркменистан Курбан Бекиевич Бердыев
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Арсенал0 : 0Динамо Мх
05.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Динамо Мх0 : 0Арсенал
14.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Арсенал1 : 1Динамо Мх
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур 0 : 1Динамо Мх
15.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 0 : 3Динамо Мх
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Динамо Мх1 : 0
01.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 1 : 1Динамо Мх
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур 2 : 1Динамо Мх
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур 1 : 1Арсенал
14.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Арсенал1 : 0
08.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 3 : 2Арсенал
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Арсенал0 : 0
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Арсенал0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Динамо Мх2750
2
Повышение
Акрон2749
3
Плей-офф за повышение
Химки2748
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2745
5 Родина2744
6 Нефтехимик2740
7 Тюмень2740
8 Алания2737
9 Енисей2736
10 КАМАЗ2736
11 Торпедо М2735
12 СКА-Хабаровск2734
13 Шинник2734
14 Черноморец2731
15 Сокол2728
16
Зона вылета
Ленинградец2726
17
Зона вылета
Волгарь2725
18
Зона вылета
Кубань2722

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close