Твенте - Алмере Сити 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
24 Апреля 2024 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Алмере Сити, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
Алмере Сити
Алмере
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|3
|зщ
|Робин Проппер
|5
|зщ
|Гейс Смал
|8
|пз
|Юри Регер
|4
|пз
|Матиас Хьёлё
|6
|пз
|Карел Эйтинг
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|18
|пз
|Михел Влап
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
|18
|вр
|Самуэль Шахин-Радлингер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|4
|зщ
|Дамиан ван Брюгген
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|15
|зщ
|Пер Копмейнерс
|39
|пз
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|28
|пз
|Стейе Ресинк
|6
|пз
|Альваро Пенья
|19
|нп
|Йоанн Катлин
|9
|нп
|Томас Робине
|16
|нп
|Ади Налич
Главные тренеры
|Рон Янс
|Джозеф Остинг
|Алекс Пастор
История личных встреч
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 4
|26.01.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 3
|26.10.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|11-й тур
|1 : 0
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 0
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 3
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 3
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 1
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|30
|81
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|30
|72
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|30
|60
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|30
|55
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|30
|48
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|30
|47
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|30
|45
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|30
|42
|9
|Спарта
|30
|40
|10
|Херенвен
|30
|36
|11
|Фортуна
|30
|35
|12
|Алмере Сити
|30
|33
|13
|ПЕК Зволле
|30
|32
|14
|Хераклес
|30
|32
|15
|Эксельсиор
|30
|25
|16
|Валвейк
|30
|24
| 17
Зона вылета
|Волендам
|30
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|30
|-1