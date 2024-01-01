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Твенте - Алмере Сити 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
24 Апреля 2024 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Твенте
Алмере Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Алмере Сити, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Алмере Сити
Алмере
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
2 Нидерланды зщ Мес Хилгерс
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
8 Нидерланды пз Юри Регер
4 Норвегия пз Матиас Хьёлё
6 Нидерланды пз Карел Эйтинг
11 Нидерланды пз Дан Ротс
14 Нидерланды пз Сем Стейн
18 Нидерланды пз Михел Влап
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
18 Австрия вр Самуэль Шахин-Радлингер
20 Нидерланды зщ Хамби Акуйоби
4 Нидерланды зщ Дамиан ван Брюгген
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
15 Нидерланды зщ Пер Копмейнерс
39 Нидерланды пз Jochem Ritmeester van de Kamp
28 Нидерланды пз Стейе Ресинк
6 Испания пз Альваро Пенья
19 Франция нп Йоанн Катлин
9 Франция нп Томас Робине
16 Босния и Герцеговина нп Ади Налич
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Алекс Пастор
История личных встреч
13.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Алмере Сити1 : 4Твенте
26.01.2019 Нидерланды - Первый дивизион 22-й тур Алмере Сити1 : 3Твенте
26.10.2018 Нидерланды - Первый дивизион 11-й тур Твенте1 : 0Алмере Сити
14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 2 : 1Твенте
06.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Твенте2 : 0
03.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 3 : 3Твенте
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Твенте1 : 0
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур 1 : 0Твенте
13.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Алмере Сити2 : 3
07.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 1 : 1Алмере Сити
04.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 0 : 0Алмере Сити
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Алмере Сити1 : 1
16.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур 1 : 1Алмере Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3081
2
Лига чемпионов
Фейеноорд3072
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте3060
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар3055
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс3048
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген3047
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3045
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс3042
9 Спарта3040
10 Херенвен3036
11 Фортуна3035
12 Алмере Сити3033
13 ПЕК Зволле3032
14 Хераклес3032
15 Эксельсиор3025
16 Валвейк3024
17
Зона вылета
Волендам3019
18
Зона вылета
Витесс30-1

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