«Севилья» нацелилась на звезду «Шахтера»

Дата публикации: 22-10-2021

Fichajes.net пишет, что за игрой Педриньо наблюдают сразу несколько клубов Европы. Основным претендентом на хавбека «Шахтера» считается «Севилья».



Заполучить футболиста хочет Рамон Мончи, являющийся спортивным директором испанской команды. Ему импонируют игровые качества 23-летнего бразильца. Ожидается, что осуществить трансфер «Севилья» попытается по окончании сезона.



Помимо испанского клуба, интерес к полузащитнику проявляют команды из Серии А и АПЛ.



«Шахтер» выкупил права на Педриньо у «Бенфики» этим летом, заплатив за него 18 млн евро. В нынешнем сезоне бразилец выходил на поле в 13 встречах и отметился в них 3 голами и 2 ассистами. Его контракт с украинской командой действует до лета 2025 года.