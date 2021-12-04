Защитник «Зенита» Дуглас Сантос попал в сферу интересов «Фламенго»

Дата публикации: 04-12-2021

«Фламенго» интересен вариант с покупкой Дугласа Сантоса из «Зенита». Об этом в своем «Twitter» сообщил Жонас Стелманн.



Журналист написал, что боссы «Фламенго» ищут усиление в защитную линию, а футболист петербургской команды считается их приоритетной целью.



Ранее Дуглас Сантос уже играл в Бразилии за «Атлетико Минейро» и «Наутико». Также в списке клубов, цвета которых он защищал, значатся «Гамбург», «Удинезе» и «Гранада».



В «Зенит» 27-летний бразилец перебрался в 2019 году. Его трудовой договор с «сине-бело-голубыми» действует до середины 2026 года. В сезоне 21/22 он провел 19 встреч, в которых отметился 2 голевыми пасами.



Ценник на Дугласа Сантоса составляет 16 млн евро.