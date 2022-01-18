«Челси» заинтересовался юным форвардом «Реймса»

Дата публикации: 18-01-2022

Нападающий «Реймса» Юго Экитике, проводящий дебютный сезон в Лиге 1, за счет своей яркой игры сумел привлечь внимание большого европейского клуба.



В этом сезоне 19-летний футболист отыграл 17 поединков, в которых стал автором 8 голов. Благодаря такой статистике он оказался в списке топ-10 лучших бомбардиров чемпионата Франции на данный момент.



Как сообщается на страницах «Calciomercato», прогресс перспективного центрфорварда был отмечен скаутами лондонского «Челси». Английский гранд уже вышел на связь с «Реймсом». Руководство «красно-белых» с ходу запросило у англичан 40 миллионов евро.



Экитике является выпускником академии «Реймса». Свой первый матч за основной состав Юго провел в октябре 2020-го. Его трудовое соглашение с клубом истекает в 2024 году.