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Агент: Антон Миранчук отработает контракт с «Локомотивом» и уедет в Европу

Дата публикации: 01-03-2023

Вадим Шпинев, работающий с Антоном Миранчуком, рассказал о будущем хавбека «железнодорожников».

«Сомнений в отношении будущего Миранчука у меня нет. Приоритетом для него будет Европа. Скорее всего, доиграет контракт и уйдет. Я уверен, что у нас будут предложения. Антон сможет проявить себя», - приводит слова Шпинева ресурс «Metaratings».

В сезоне 2022/2023 на счету Миранчука 8 забитых мячей и 6 голевых пасов в 21 встрече за «Локомотив».

Соглашение 27-летнего полузащитника с «железнодорожниками» действует до середины 2024 года. Рыночная стоимость футболиста составляет 5 млн евро («Transfermarkt»).

За сборную России Миранчук провел 21 встречу, в которых отметился 3 забитыми мячами.

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