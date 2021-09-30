Реал Сосьедад - Монако 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Аноэта (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Монако, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Монако
Монако, Монако
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|12
|зщ
|Айен Муньос
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|2
|зщ
|Хосеба Сальдуа
71'
|5
|пз
|Игор Субельдия
|16
|пз
|Андер Гевара
61'
|3
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|11
|пз
|Аднан Янузай
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
90'
|7
|нп
|Порту
71'
|27
|пз
|Беньят Туррьентес
61'
|18
|зщ
|Андони Горосабель
71'
|22
|нп
|Андер Барренечеа
71'
|33
|нп
|Йон Каррикабуру
90'
|16
|вр
|Александр Нюбель
|12
|зщ
|Каю Энрике
90'
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|6
|зщ
|Аксель Дисаси
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
46'
|37
|пз
|Софьян Диоп
74'
|11
|пз
|Жеан Лукас
|8
|пз
|Орельен Тчуамени
|22
|пз
|Юссуф Фофана
65'
|27
|нп
|Крепин Дьятта
|9
|нп
|Мирон Боадю
65'
|26
|зщ
|Рубен Агилар
46'
|17
|пз
|Александр Головин
65'
|31
|нп
|Кевин Фолланд
65'
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
74'
|21
|зщ
|Страхиня Павлович
90'
Запасные
|13
|вр
|Мэтью Райан
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|42
|зщ
|Кристо Ромеро
|30
|пз
|Урко Гонсалес
|29
|пз
|Роберт Наварро
|35
|нп
|Хулен Лобете
|41
|нп
|Херман Валера
|1
|вр
|Радослав Маецки
|34
|зщ
|Крислен Матсима
|7
|пз
|Желсон Мартинш
|36
|пз
|Элиот Матазо
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
|39
|нп
|Вильсон Изидор
|14
|нп
|Исмаил Якобс
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Нико Ковач