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Реал Сосьедад - Монако 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Аноэта (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Реал СосьедадМонако

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Монако, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Монако
Монако, Монако
1ИспанияврАлекс Ремиро
12ИспаниязщАйен Муньос
6ИспаниязщАриц Элустондо
2ИспаниязщХосеба Сальдуа
71'
5ИспанияпзИгор Субельдия
16ИспанияпзАндер Гевара
61'
3ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзМикель Мерино
11БельгияпзАднан Янузай
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
90'
7Испаниянп Порту
71'
27ИспанияпзБеньят Туррьентес
61'
18ИспаниязщАндони Горосабель
71'
22ИспаниянпАндер Барренечеа
71'
33ИспаниянпЙон Каррикабуру
90'
16ГерманияврАлександр Нюбель
12БразилиязщКаю Энрике
90'
5ФранциязщБенуа Бадьяшиль
6ФранциязщАксель Дисаси
19ФранциязщДжибриль Сидибе
46'
37ФранцияпзСофьян Диоп
74'
11БразилияпзЖеан Лукас
8ФранцияпзОрельен Тчуамени
22ФранцияпзЮссуф Фофана
65'
27СенегалнпКрепин Дьятта
9НидерландынпМирон Боадю
65'
26ФранциязщРубен Агилар
46'
17РоссияпзАлександр Головин
65'
31ГерманиянпКевин Фолланд
65'
3ЧилизщГильермо Марипан
74'
21СербиязщСтрахиня Павлович
90'
Запасные
13АвстралияврМэтью Райан
24ФранциязщРобен Ле Норман
42ИспаниязщКристо Ромеро
30ИспанияпзУрко Гонсалес
29ИспанияпзРоберт Наварро
35ИспаниянпХулен Лобете
41ИспаниянпХерман Валера
1ПольшаврРадослав Маецки
34ФранциязщКрислен Матсима
7ПортугалияпзЖелсон Мартинш
36БельгияпзЭлиот Матазо
10ФранциянпВиссам Бен-Йеддер
39ФранциянпВильсон Изидор
14ГерманиянпИсмаил Якобс
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
ХорватияНико Ковач

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