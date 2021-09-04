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Турция - Гибралтар 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция), вместимость: 17801
13 Ноября 2021, Суббота. 20:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Сергей Бойко (Иванков, Киевская обл., Украина)
ТурцияГибралтар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Гибралтар, которое состоится 13 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Турция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Турция
Гибралтар
Главные тренеры
Германия Штефан Кунц
Уругвай Хулио Сесар Рибас
История личных встреч
04.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа G. Тур 5 Гибралтар0 : 3Турция

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