Фиорентина - Милан 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
20 Ноября 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 13-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Милан, которое состоится 20 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Милан
Милан
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 3
|29.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 0
|22.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 1
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 3
|11.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 36
|0 : 1
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 17
|0 : 1
|20.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 38
|5 : 1
|30.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 1
|19.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 25
|2 : 1
|25.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 6
|0 : 0