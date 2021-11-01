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Фиорентина - Милан 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
20 Ноября 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 13-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
ФиорентинаМилан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Милан, которое состоится 20 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Милан
Милан
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
21.03.2021 Италия - Серия А Тур 28 Фиорентина2 : 3Милан
29.11.2020 Италия - Серия А Тур 9 Милан2 : 0Фиорентина
22.02.2020 Италия - Серия А Тур 25 Фиорентина1 : 1Милан
29.09.2019 Италия - Серия А Тур 6 Милан1 : 3Фиорентина
11.05.2019 Италия - Серия А Тур 36 Фиорентина0 : 1Милан
22.12.2018 Италия - Серия А Тур 17 Милан0 : 1Фиорентина
20.05.2018 Италия - Серия А Тур 38 Милан5 : 1Фиорентина
30.12.2017 Италия - Серия А Тур 19 Фиорентина1 : 1Милан
19.02.2017 Италия - Серия А Тур 25 Милан2 : 1Фиорентина
25.09.2016 Италия - Серия А Тур 6 Фиорентина0 : 0Милан

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