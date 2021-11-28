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Наполи - Лацио 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
28 Ноября 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 14-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
НаполиЛацио

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Лацио, которое состоится 28 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Лацио
Рим
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
22.04.2021 Италия - Серия А Тур 32 Наполи5 : 2Лацио
20.12.2020 Италия - Серия А Тур 13 Лацио2 : 0Наполи
01.08.2020 Италия - Серия А Тур 38 Наполи3 : 1Лацио
21.01.2020 Кубок Италии 1/4 финала Наполи1 : 0Лацио
11.01.2020 Италия - Серия А Тур 19 Лацио1 : 0Наполи
20.01.2019 Италия - Серия А Тур 20 Наполи2 : 1Лацио
18.08.2018 Италия - Серия А Тур 1 Лацио1 : 2Наполи
10.02.2018 Италия - Серия А Тур 24 Наполи4 : 1Лацио
20.09.2017 Италия - Серия А Тур 5 Лацио1 : 4Наполи
09.04.2017 Италия - Серия А Тур 31 Лацио0 : 3Наполи

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