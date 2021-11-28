Наполи - Лацио 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
28 Ноября 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 14-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Лацио, которое состоится 28 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Лацио
Рим
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|22.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 32
|5 : 2
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 13
|2 : 0
|01.08.2020
|Италия - Серия А
|Тур 38
|3 : 1
|21.01.2020
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
|11.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 0
|20.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 20
|2 : 1
|18.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 2
|10.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 24
|4 : 1
|20.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 5
|1 : 4
|09.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 31
|0 : 3